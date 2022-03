Tessa ster en Celeste van Henson naar IBOP van 78 punten in Zuid-Afrika

Afgelopen maandag werden er in de Zuid-Afrikaanse stad Vereeniging, bij Henson Friesian Stud van Gawie en Henriet Stolz, zes Friezen merries beoordeeld voor stamboekopname. De achtjarige Tessa van Henson (Dries 421 x Ritse 322) werd gewaardeerd met een Ster tweede premie. ''Ze heeft een excellente stap, beweegt goed door het lichaam met een resoluut aantredend achterbeen. In bouw deed ze wat beknopt aan, maar ze is voorzien van een sterke bovenlijn, is evenredig en heeft voldoende houding met een sterk achterbeen in draf'', lichtte de jury toe.