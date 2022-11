Teun 505 en Tiede 501 grootinzenders eerste bezichtiging KFPS

Met rond de 30 zonen zijn Tiede 501 en Teun 505 dé hofleveranciers bij de eerste bezichtiging van het KFPS die plaatsvindt van 28 november tot en met 2 december.

Traditiegetrouw zijn de hengsten die hun eerste zonen laten zien bij de start van het hengstenselectietraject, goed vertegenwoordigd. Dat is ook dit jaar het geval. Naast Teun 505 leveren Matthys 504 en de – al vroeg gestorven – Yme 507 een mooi rijtje zonen en dat geldt ook voor Willem 508 en er is een enkele Ulbe 506-zoon bij de aanmeldingen te vinden. Naast Tiede 501 komen vooral Tymen 503 en in mindere mate Tjebbe 500 en Alwin 469 in de lijst van vaderdieren voor. Daarnaast zijn er ook hengstenvaders in de lijst te vinden die minder in de lijn der verwachting liggen. Het lijkt erop dat er goed gehoor is gegeven aan de oproep om hengsten aan te melden met een grote verscheidenheid aan bloedvoering.

322 hengsten

In de catalogus voor de eerste bezichtiging zijn in totaal 322 hengsten opgenomen, dat is een flink aantal. De jaren hiervoor waren dat er rond de 300. Van maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december zitten de dagen in Harich dan ook goed vol. De start van de eerste bezichtiging is ‘s morgens om 8 uur, de indeling van de dagen is op basis van trainingsstallen, publiek is welkom en de presentaties zijn elke dag te volgen via de livestream.

Bekijk hier de catalogus van de eerste bezichtiging

Bekijk hier de groepsindeling van de eerste bezichtiging

Bron: Phryso