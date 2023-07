Teun 505 levert AAA-topper derde ABFP-test

De derde ABFP-test van 2023 leverde op donderdag 6 juli als topper de driejarige Meeuwtje fan de Luts AAA (Teun 505 x Hessel 480). De merrie van Jan Wietse de Boer en Emma van der Woude haalde 84 punten in haar zadelproef en 82,5 punten in haar aangespannen gedeelte. Meeuwtje kreeg voor haar stap en haar impuls onder het zadel een 8. Aangespannen verdiende ze een 8 voor haar draf. Meeuwtje is een kleindochter van meervoudig CK-kampioen Wealtsje A. Model Preferent Prestatie AA (Teeuwis 389 x Jasper 366), de moeder van KFPS stamboekhengst Dedmer 519

Ook Markys fan ’t Drentse Hof AAA (Teun 505 x Gjalt 426) verdiende een AAA-notering en zorgde daarmee voor mooie resultaten voor het nakomelingenonderzoek van Teun 505. Markys haalde 83 punten voor zijn aangespannen proef met een 8 voor impuls.

Veel kwaliteit

Juryleden Hergen van Hall en Ito Werkman kregen negen paarden in Warga te beoordelen. Naast de fraaie score van Meeuwtje was er nog een nakomeling van Teun 505 die een triple A-notering kreeg. Markys fan ’t Drentse Hof AAA (Teun 505 x Gjalt 426) verdiende 83 punten in de aangespannen proef en haalde daarmee de hoogste aangespannen score. De driejarige hengst, gefokt door familie de Rijk, en in gezamenlijk eigendom met Tsjalling de Boer, haalde een 8 voor zijn impuls. Zijn aanleg als tuigpaard werd met een 7 beloond. Markys is een zoon van Modelmerrie Freule fan ’t Drentse Hof Model Sport AA (Gjalt 426 x Sape 381).

Twee keer 80

Twee andere hengsten haalden een score van 80 punten en leverden daarmee voor hun vader een mooie bijdrage in het kader van het nakomelingenonderzoek. Mats ût de Grachten AA (Matthys 504 x Dries 421) kreeg 80 punten voor zijn aangespannen proef, 76 punten onder het zadel en zijn aanleg als tuigpaard werd gewaardeerd met een 7. Mats zijn moeder is de volle zus van Siert 499. Nyko K.V. (Willem 508 x Onne 376) wist met een 8 voor impuls 80 punten onder het zadel te verdienen. Zijn aangespannen proef kreeg 77 punten, zijn aanleg als tuigpaard kreeg een 6.

Klik hier voor de volledige uitslag van deze ABFP-test 3.

Bron: Phryso