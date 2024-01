Teun 505 Sport AAA zet carrière voort in Verenigde Staten

De tienjarige KFPS-stamboekhengst Teun 505 Sport AAA zal binnenkort vertrekken naar de stallen van Elite Dutch Sporthorses in de Verenigde Staten. Hij blijft in gezamenlijk eigendom van de familie de Boer van Stal fan de Kadyk in Sintjohannesga.

De Bartele 472 nakomeling, met stamboeknaam Teunis van Hilberalti, werd in 2018 goedgekeurd als KFPS stamboekhengst en werd afgelopen winter definitief goedgekeurd op zijn nakomelingen. Ook zag hij in november 2023 meteen twee zonen goedgekeurd worden waarvan Murk 540 nu nog een stalgenoot is in Sintjohannesga.

Dekdienst

Teun 505 zal begin Maart beschikbaar zijn voor de dekdienst aan de overkant van de plas en blijft in gezamenlijk eigendom met familie de Boer van Stal fan de Kadyk. Het wordt de eerste dekhengst voor het dekstation van Kai en Lisa Zijlstra van Elite Dutch Sporthorses.

Bron: Phryso