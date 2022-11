Tien jonge Friezen door in Friesian Talent Cup selectie Balkbrug

Zaterdag 19 november was alweer de derde selectiedag van de Friesian Talent Cup, ditmaal in de Diamanthal in Balkbrug. Tien combinaties kregen een doorverwijzing naar de volgende ronde. De hoogste score van de dag was voor Jisse van Hoeve Wijchgelsheim (v. Eise 489), die 76 punten behaalde. Negen merries haalden ook de volgende ronde van deze competitie voor driejarige Friese dressuurpaarden.

Jisse was samen met amazone Karolien Nefkens de enige combinatie in de rubriek hengsten/ruinen die een uitnodiging kregen voor de instructiedag. Zij stonden maar liefst tien punten los van de nummer twee. Van de in totaal 34 jonge combinaties aan de start waren in Balkbrug 26 merries, een overgrote meerderheid. Negen merries wisten meer dan 68 punten op hun protocol te krijgen waardoor ook zij hun beste beentje voor mogen zetten op 17 december.

Sterke merries

Bij de merries zat er maar een punt verschil tussen de nummers een en vijf; deze groep was duidelijk aan elkaar gewaagd. De eerste plek was voor Jannechje van Stal Zadelhoff (v. Alwin 469) en Melissa Klaassen met 73,5 punten. Op de tweede plek stonden Lieke R.R. Ster (v. Markus 491) en Lisanne Veenje die met 73 punten dezelfde score behaalden als de combinatie op de derde plek; Lieve van de Zomerdijk Ster (v. Jehannes 484) met Mieke ter Schure. Met nog een selectiedag te gaan volgende week in Lunteren, hebben al 35 jonge combinaties zich weten te selecteren voor de instructiedag.

Bron: Phryso