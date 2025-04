Tien Sterren bij Stal Chardon, Sinne met een eerste premie

De locatiekeuring bij Stal Chardon leverde gisteren voor tien paarden een Ster op, waaronder één Ster met een eerste premie en twee Sterhengsten. De Ster met een eerste premie konden juryleden Jan Hellinx, Johan van der Velde, Annemieke Elsinga en Hendrik van der Meulen meteen kwijt in de eerste klasse met driejarige veulenboekmerries. De jeugdige Sinne fan Westermeer Ster (Matthys 504 x Uldrik 457) van Hendrikus ter Schure en Annemarie ter Schure is evenredig gebouwd, heeft een rijk rastype met een edel hoofdje. ''Ze is vlijtig in stap, opwaarts in draf en schakelt makkelijk'', aldus Jan Hellinx.

In deze rubriek kregen twee merries een rood lint aangehangen: de langgelijnde en moderne Renske fan Nij Amerika Ster (Tymen 503 x Hinne 427). ”Ze heeft veel statuur en een mooi front. In stap is ze actief en voldoende ruim”, aldus Jan Hellinx namens de jury. ”Ze maakt zich mooi in draf, met veel houding en souplesse.” Met haar Ster maakte Renske haar moeder Xenia S. Ster Sport Preferent (Hinne 427 x Gaije295) Preferent. Ook Raisa fan ‘e Reuzepôle Ster (Bastiaan 510 x Eise 489) werd Ster met een tweede premie. Ze werd getypeerd als jeugdig, voorzien van een sprekend hoofdje, correct en met een sterke bovenlijn. ”Ze heeft ruimte en takt in stap, maar mocht wat meer activiteit laten zien. In draf is ze opwaarts.”

Ster voor Sytsck en Putter

De koppositie in de tweede klasse met driejarigen was voor de moderne Sytsck VW (Matthys 504 x Alwin 469). Haar hoofd mocht wat sprekender, maar ze is langgelijnd, goed in verhouding met correcte benen. ”Haar stap heeft ruimte en takt, maar mag wat krachtiger. Ook in haar opwaartse draf kan ze nog winnen aan bespiering en kracht.” De tweede Ster in deze rubriek ging naar de ‘stoere’ Putter j Ster (Bastiaan 510 x Rindert 406). De merrie is wat neerwaarts gebouwd, maar met voldoende rastype, een goede schouder en een sterke bovenlijn. ”Ze stapt vlijtig en met ruimte, in draf mag ze meer rijzen in de voorhand en heeft ze een heel krachtig gebruik van het achterbeen”, luidde de toelichting van Jan Hellinx.

Ster voor Pien en Martsje

In de derde rubriek met driejarigen kwam Pien van Westkapelle Ster (Matthys 504 x Sape 381) op kop. De langgelijnde, iets vroegrijpe Pien haalde een Ster met een tweede premie. ”Haar stap is ruim met voldoende takt”, aldus Jan Hellinx. ”In draf waardeert ze zich op met veel vermogen en een sterk gebruik van het achterbeen.”

Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries werd Martsje van Oud-Stedma Ster (Wimer 461 x Sape 381) Ster met een tweede premie. Martsje heeft een goed rastype, veel front en een sprekend hoofd. Daarbij heeft ze lengte in het kruis en hard beenwerk. ”In ontspanning heeft ze activiteit en ruimte in stap”, lichtte Jan Hellinx toe. ”Haar draf is lichtvoetig, waarbij ze wat meer mocht rijzen in de voorhand.”

Jeth Voorlopig Ster

Een Voorlopig Ster werd toegekend aan de vijfjarige Jeth van Stal Terpstra (Tymen 503 x Beart 411), die in exterieur kon overtuigen. Jeth is langgelijnd met een goede schouder en sterke bovenlijn en hard beenwerk met royale hoeven. In stap is ze afgepast en mag ze meer lichaamsgebruik tonen in draf mist ze de draging. Met een goed resultaat in een aanlegtest kan ze haar Voorlopig Ster omzetten naar Ster.

Stamboekmerrie Maaike Ymke Ster

In de goed gevulde klasse met stamboekmerries maakte één merrie promotie naar Ster met een tweede premie. ”Maaike Ymke fan Stâl Fertel Ster (Wimer 461 x Ulbert 390) heeft een sprekend hoofd, is evenredig gebouwd en heeft royale hoeven. Ze stapt met takt en ruimte, maar mag met wat meer souplesse”, aldus Jan Hellinx. ”Haar draf is lichtvoetig met actie in de benen en voldoend zweefmoment.”

Sterhengsten Ruben en Pelle

Bij de hengsten kreeg de langgelijnde en rastypische Ruben fan ‘e Westerein Ster (Jurre 495 x Andries 415) een Ster. In stap en draf liet de driejarige hengst ruimte in zijn beweging zien, in draf mocht zijn achterbeen wat meer snelheid maken. Ook Pelle fan Hiske’s Hiem Ster (Markus 491 x Beart 411) kreeg een Ster en daarmee werd hij de zevende Sternakomeling op rij voor moeder Fardou G. Ster Preferent (Beart 411 x Erik 315). De rastypische Pelle heeft een edel hoofd, is opwaarts gebouwd en heeft hardbeenwerk. ”Hij stapt met ruimte en takt en draaft goed opwaarts waarbij hij wat meer schakelend vermogen zou mogen laten zien”, luidde de toelichting van Jan Hellinx.

Bron: Phryso