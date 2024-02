Tijd rijp om het kampioenschap op de Friese hengstenkeuring te schrappen?

Wie wordt de kampioenshengst dit jaar? Die vraag speelt nog steeds een grote rol op de KFPS-hengstenkeuring, met alle gevolgen van dien. Veel fokkers kiezen de kampioenen, wat niet helpt bij het verkleinen van de inteeltproblematiek. Is de tijd rijp om het kampioenschap te schrappen?

Wij legden die vraag voor aan Friezenfoksters Gabriëlle van Tilborg (Fokker van het Jaar 2024) en Heidi Jørgensen KFPS-directeur Marijke Akkerman. Lees hier alvast het antwoord van Heidi Jørgensen.

De Friezenfokster Heidi Jørgensen uit Denemarken stelt: “Dit is eigenlijk een heel goede vraag, maar wel een moeilijke. Zoals al gezegd wordt: iedereen gaat achter de kampioen aan. Gelukkig is dat dit jaar een jonge hengst dus hij kan maar 180 dekkingen doen. Misschien dat een oudere hengst als Jehannes 484 wel 400 dekkingen kan doen.”

Maximale aantal dekkingen jonge hengsten verlagen

“Als we nu naar die huidige aantal dekkingen kijken en vergelijken met de hoeveelheid dekkingen van vijftien jaar geleden, dan kunnen ze naar mijn idee het maximale aantal dekkingen van de jonge hengsten beter verlagen vanwege de inteelt. Ook om het aantal dekkingen van nu vergelijkbaar te houden met elkaar.”

Meer belangrijk dan een goede draf op het kampioenschap

“Een hengst als Ulbe 506 is geen hengst die het kampioenschap zal winnen. Hij beschikt in plaats daarvan over veel andere kwaliteiten in de sport en kan de balans en souplesse in de galop verbeteren en, meest belangrijk, de verwantschap verlagen. Dat is ook heel erg belangrijk en niet alleen een goede draf op het kampioenschap.”

Fantastische afsluiting

“Anderzijds: de kampioenskeuring is wel een fantastische show. Ter afsluiting van de dag is het echt een hoogtepunt om de kampioen te zien. Maar de mensen moeten op die dag meer zien dan alleen de best dravende hengst. Ze zullen het zichzelf toch moeten aanleren. Ik heb alleen geen idee hoe. Wij fokken al vele jaren. Wij hebben altijd hengsten gebruikt in de fokkerij die anderen niet gebruikten.”

Lange termijn

“Misschien zijn ze niet direct sterwaardig, toch beschikken we over een geweldige collectie merries die andere vaders hebben dan doorgaans en ook niet veel zijn gebruikt. Ik ben daar vandaag de dag heel blij mee. Veel mensen kijken toch op korte termijn om succes te hebben. Ze gebruiken alleen maar top (kampioens)hengsten. Alleen lijkt me dat op de lange termijn niet zo goed.”

