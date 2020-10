Tijdelijk drie ledenraadsleden aan KFPS-bestuur toegevoegd

Eind vorige week werd al bekend dat drie leden van de KFPS-ledenraad tijdelijk zullen toetreden tot het bestuur van het Friese stamboek. In deze nieuwe samenstelling gaat het bestuur zich buigen over het veelbesproken ‘driehoeksoverleg’ en de samenstelling van de hengstenkeuringsjury. Inmiddels is duidelijk om welke mensen het gaat.

Meerdere bronnen bevestigen Horses.nl dat de volgende personen het bestuur tijdelijk gaan versterken:

Jan Raaijmakers van Fokvereniging Het Friesche paard Zuid-Nederland

Anita van Kempen-Elberse van Fokvereniging Het Friesch Paard Limburg

Roelof Bos van Fokvereniging It Fryske Hynder

Nieuwe voorzitter gezocht

De betreffende ledenraadsleden stappen tijdelijk uit hun ledenraadsfunctie om overlap te voorkomen. Het stamboek is inmiddels ook op zoek naar een nieuwe voorzitter om de vorige week afgetreden Wiebe Wieling te vervangen.

Bron: Horses.nl