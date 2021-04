Tineke Schokker kandidaat voorzitterschap KFPS

Tineke Schokker en Ella Wiersma zijn door de vertrouwenscommissie (VC) van het KFPS voorgedragen tot toetreding bij het KFPS bestuur. Schokker is voorgedragen als voorzitter van de vereniging en Wiersma als algemeen bestuurslid. Op de Ledenraadsvergaring van 28 mei wordt definitief besloten of Schokker en Wiersma toetreden tot het bestuur van het KFPS.

Schokker, momenteel nog burgemeester op Vlieland, verhuist binnenkort naar haar woonboerderij in Eastermar. Schokker brengt de benodigde ervaring en een uitgebreid netwerk met zich mee. Het is de bedoeling dat ze een half jaar meedraait naast waarnemend voorzitter Detlef Elling. In het najaar zal ze formeel het voorzitterschap op zich nemen.

Wiersma

Wiersma is woonachtig in Wytgaard. Ze kent een actieve carrière als internationaal ondernemer en heeft ervaring als bestuurder.

Bron: Phryso