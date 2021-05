Tineke Schokker nieuwe voorzitter KFPS

Tijdens de ledenraadsvergadering van het KFPS op vrijdagavond 28 mei hebben Tineke Schokker en Ella Wiersma als nieuwe bestuursleden de goedkeuring gekregen van de KFPS ledenraad. In november zal Tineke Schokker de voorzittershamer overnemen van interim voorzitter Detlef Elling.

Schokker is een zeer ervaren bestuurder, die dit voorjaar afscheid nam als burgemeester van Vlieland. In het Friese Eastermar fokt ze nu samen met haar man paarden. “Wat het KFPS heeft gepresteerd met het Friese paard is onvoorstelbaar wanneer je je realiseert dat het paard bijna uitgestorven was”, zo gaf Schokker, die ooit twee jaar op het Fries Paarden Centrum gewerkt heeft, aan. “Wat is er nu mooier om een bijdrage te leveren aan dat mooie Friese paard.”

Wiersma nieuw bestuurslid

Voor nieuw bestuurslid Ella Wiersma was het altijd een grote droom om een Fries veulen te fokken. Inmiddels heeft ze in Wytgaard twee fokmerrie en is ze “zeer gepassioneerd over het Friese Paard”. Wiersma was internationale ondernemer en houdt zich nu vooral met bestuurswerk bezig. “Ik verheug me erop om me voor het KFPS te gaan inzetten.”

Governance onderzoek

De ledenraadsvergadering stond ook in het teken van terugblikken met de evaluatie van het governance-onderzoek. Het bestuur en de ledenraad werken aan een uitgebreidere publicatie over de aanbevelingen van het onderzoek, dat waarschijnlijk in de Phryso van juli zal verschijnen. Aan de hand van deze publicatie kan in nader in te plannen fysieke regiovergaderingen met elkaar in gesprek worden gegaan over de aanbevelingen van onderzoeker Mastenbroek en de toekomst van onze vereniging. In de ledenraadsvergadering werd de jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd en werd ook besloten om – in overleg met de fokverenigingen – livestreams bij de fokdagen te regelen.

Afscheid Anita van Kempen

Aan het einde van de vergadering werden de vertrekkende ledenraadsleden bedankt voor hun inzet en kregen als blijk van waardering een bloemetje. Anita van Kempen-Elberse was een van de bestuursleden die vanuit de ledenraad tijdelijk zitting heeft gehad in het bestuur. Zij is nu aftgetreden en werd door de voorzitter bedankt voor haar inzet voor het Friese paard in deze roerige tijd. Met de twee nieuwe bestuursleden krijgt het bestuur weer definitief vorm nadat drie ledenraadsleden vorig jaar de plek van opgestapte bestuursleden invulden.

Ledenraad aangevuld

De ledenraadsleden Tjitze Bouma, Ytsen de Vries en Corné Veldjesgraaf maakten plaats voor Arno Thomassen, Jan Wietse de Boer, Age van der Zee en Sjoerd Veenstra. De FHANA heeft ook nieuwe ledenraadsleden voorgedragen. Will Bron, Ted Vanderkooi en Gerben Steenbeek (USA) werden vervangen door Charlotte Dumford, Rosanne Palermo en Erin Miley (USA).

Bron: Phryso.com / Horses.nl