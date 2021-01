Tjaarda 483 slachtoffer coronacrisis: dekbrevet gepauzeerd

De Friese stamboekhengst Tjaarda 483 (v. Time 398) had afgelopen jaar beoordeeld moeten worden op zijn afstammelingen. De meeste daarvan staan in de Verenigde Staten, waar in 2020 AFBP testen gepland stonden voor 18 van zijn nakomelingen. COVID19 gooide echter roet in het eten, waardoor de nakomelingen niet geïnspecteerd konden worden. Mede als gevolg daarvan is de deklicentie van de hengst nu opgeschort.

De 15-jarige Tjaarda 483 doorliep op driejarige leeftijd wel het Centraal Onderzoek, maar werd pas in februari 2014 goedgekeurd voor de dekdienst na een herkeuring op basis van zijn sportprestaties. De hengst presteerde in de Lichte Tour onder Susan Wind en behaalde ook het sportpredicaat in het mennen en het tuigen. Tjaarda is daarom Sport Elite. Hij werd in 2012 door het publiek gekozen tot Fries Paard van het Jaar.

Afstammelingen onvoldoende beschikbaar

Om te mogen blijven dekken moeten van een Friese dekhengst na het vijfde of zesde dekseizoen, 40 volwassen nakomelingen gekeurd zijn en 20 nakomelingen moeten een ABFP test gedaan hebben. Op basis van deze beoordeling kan de hengst afgekeurd worden, op wacht worden geplaatst of (voorlopig) worden goedgekeurd. Voor hengsten waarvan op basis van de eerste twee dekseizoenen, minder dan 80 nakomelingen geregistreerd zijn, mag het nakomelingenonderzoek aan het einde van het zevende dekseizoen plaatsvinden. Tjaarda begon met dekken in 2014 en er staan in totaal 93 dekkingen van hem geregistreerd in de eerste drie jaar. Bijna de helft van die dekkingen vond plaats in de Verenigde Staten, waar de hengst in 2016 naartoe verhuisde.

Alle Friese stamboekkeuringen in de VS zijn in 2020 afgelast en er zijn daarom ook geen ABFP tests afgenomen. Het KFPS werkt altijd met Nederlandse inspectie- en juryleden die de hele wereld afreizen om de paarden te beoordelen. Op een paar kleine Europese keuringen na, zijn de buitenlandse afdelingen van het Friese stamboek in 2020 allemaal de pineut geweest. Het gevolg was dat er in december 2020, toen de deadline afliep, slechts elf volwassen Tjaarda-nakomelingen op een keuring bekeken waren. Slechts drie paarden hadden een ABFP test gelopen.

Brief van het KFPS

Friesian Connection, sinds eind 2015 de mede-eigenaren van Tjaarda 483, maakte deze week bekend dat ze een brief van het stamboek gekregen hadden. Daarin staat dat de deklicentie voor 2021 in de wacht is gezet. De veulens uit de dekkingen van vorig jaar komen gewoon in het stamboek terecht, voor veulens die dit jaar worden verwekt geldt dat niet. De eigenaren zijn erg teleurgesteld. “We hadden gehoopt dat het KFPS een uitzondering voor Tjaarda had willen maken, omdat de pandemie de belangrijkste reden is dat er nog niet genoeg nakomelingen van hem gekeurd zijn. COVID-19 heeft veel negatieve gevolgen gehad en ook Tjaarda is een slachtoffer. Wij geloven in hem, het sterpercentage van zijn dochters is momenteel 50%.”

