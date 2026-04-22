Tjalbert 460 na 14 jaar weer terug in Nederland

Archieffoto Tjalbert 460

Dinsdag 21 april is KFPS stamboekhengst Tjalbert 460 AA weer terug gekomen in Nederland. De 20-jarige hengst heeft 14 jaar dekdiensten verricht bij Iron Spring Farm in Amerika en staat op stal bij Stal de Terpen. Zo is Tjalbert 460 weer terug in de stal bij Rudy Rienstra, waar hij zijn loopbaan als stamboekhengst begon en nu ook weer gaat voortzetten.

Tjalbert 460 (Beart 411 x Ulke 338) werd geboren bij de familie Bloemhof uit Bolsward als Tymon fan Bloemhof. Hij werd in het voorjaar van 2010 goedgekeurd en in 2015 definitief goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. De hengst komt uit de sterk fokkende tak van stam 50, met maar liefst drie Kroonjuwelen op rij in zijn moederlijn. Hij heeft inmiddels 356 nakomelingen, waarvan één Modelmerrie, vier Kroondochters, 9 Sportpaarden en een nakomeling met een AAA-score.

