Topscore voor Maine van de Demro Stables op eerste ABFP test 2023

Donderdag 30 maart was in Warga de tweede ABFP eindbeoordeling. Hiermee is de allereerste ABFP test van 2023 afgerond waarbij Maine van de Demro Stables Ster AAA (Teun 505) met de hoogste scores naar huis ging. De jonge Teun 505 nakomeling, gefokt en in eigendom van de Demro Stables te Mierlo, liep naar 82 punten in het aangespannen gedeelte en maar liefst 86 punten onder het zadel.

De hoge score van Maine van de Demro Stables Ster AAA leverde hem een triple A notering op. Maine kreeg vijf keer een 8 onder het zadel en een 8,5 voor zijn galop. Juryleden Gotien Sipsma en Kristel van Buren waren dan ook positief in hun commentaar; ‘een fijn bewegend paard met in draf veel souplesse en afdruk, dat in galop goed kan schakelen met een sterk achterbeen.’ Deze resultaten zorgden er tevens voor dat moeder Goedele van de Demro Stables Model Sport Preferent AAA (Pier 448) tegenwoordig ook Prestatie aan haar naam mag toevoegen.

Matthys 504, Teun 505 en Willem 508

Deze eerste ABFP test van het jaar levert de eerste nakomelingen van Matthys 504, Teun 505 en Willem 508 in de baan. Naast Maine liep ook Matsu S.A. Ster (Matthys 504), gefokt en in eigendom van A. Vanderper uit West-Vleteren, naar een mooie score van tweemaal 77 punten en daarmee een dubbel A notering. Malle van Wagensveld (Willem 508), gefokt door de familie Wagensveld in Ede en in eigendom van P.Nouwen uit Helden-Eigenrust, liet een nette presentatie zien onder het zadel die hem 73 punten opleverde.

AA voor Kyra, Lieke, Ilja en Hedzer

Ilja van de Anervaart Ster AA (Mees 497) en Hedzer van de Lits Ster AA (Elias 494) beleefden een goede dag. Beide paarden kregen 77,5 punten en een dubbel A notering voor hun presentatie onder het zadel en werden daarna ook nog Ster verklaard op de aansluitende keuring. Kyra fan it Waad AA (Menne 496) liet een sterke aangespannen presentatie zien die goed was 79,5 punten. Ook Lieke fan Panhuys AA (Elias 494) was in vorm met 77,5 punten voor haar zadelexamen.

Klik hier voor de einduitslag van ABFP test 1 2023

Bron: Phryso