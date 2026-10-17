Traditionele Friese avond bracht sport en emotie in Leeuwarden

Waar Indoor Friesland vanavond wordt afgesloten met de Grote Prijs, stond gisteravond de traditionele Friese avond op het programma. De avond begon met het Elfstedenspringen en eindigde met de spannende Prijs der Besten. Daartussen was er volop ruimte voor de Friese tuigpaardensport, met fraaie rubrieken, kampioenen en emotionele momenten. Menso 542 is de nieuwe kampioen dekhengsten voor de sjees geworden en Albert Minkema sloot zijn tuigcarrière af met de kampioenstitel bij de tweespannen voor de concourswagen. Gosse 526 won de Prijs der Besten voor de sjees.

KFPS Door

Albert Minkema pakt tweespantitel

Zijn allerlaatste tuigwedstrijd….en dat sloot Albert Minkema uit Houtigehage afgelopen vrijdagavond, tijdens de Friese avond winnend af. Niet zomaar een reguliere rubriek, maar het kampioenschap tweespannen voor de concourswagen. Het winnende duo bestond uit Melle van de Lits (Wimer 461) en Pyter van de Lits (Nane 492). Dit seizoen bleek Pyter van de Lits de stabiele factor in het tweespan van Minkema. Wisselend stond daar Murk van de Lits naast of anders Melle van de Lits. Murk is verkocht en zo bleven Melle en Pyter het te rijden span.

Met één rubrieksoverwinning in Harich afgelopen seizoen was het lastig inschatten wat de kansen waren. Het tweespan van Jan Eppinga had al eens een rubriekszege binnen gehaald afgelopen zomer, maar ook Elberth Wim Andela was al meermaals succesvol, net als Age Okkema en Gerard Pama.

Het kampioenschap in het WTC tijdens Indoor mondde uit in een finale met Ymte Okkema die zijn opa’s tweespan Durk en Durkje reed, Setske de Jong die haar eigen Sierd fan Fjildsicht naast Jelmer fan Faerch had staan, Elberth Wim Andela met Frijheid fan ‘e Stjelpdyk en Jasper fan ‘e Stjelpdyk en tot slot Albert Minkema.

Het geheel was aan elkaar gewaagd, de ene had wat meer tempo nodig dan de andere en uiteindelijk bleek het koppeltje van Minkema het meest constant en gelijk. “Mijn allerlaatste wedstrijd en dan zo winnen, het kan niet beter” zegt een geëmotioneerde Albert direct na het horen van de einduitslag. Elberth Wim Andela werd tweede, Setske de Jong derde en Ymte Okkema vierde.

Menso 542 maakt droomdebuut

Het kampioenschap dekhengsten voor de sjees kende dit jaar vijf deelnemers. Op de startlijst stonden Hildwin 528 met Merle Veurink, Gosse 526 met Radboud Kulsdom, Tjebbe 500 met Gaatze Bosma, Siebren 547 met Jelmer Chardon en Menso 542 met Tsjalling de Boer.

Deze laatste mocht samen met Gosse 526 in de overkamping strijden om de kampioenstitel. De beide hengsten liepen elk een hele sterke wedstrijd. Gosse 526 met al de nodige wedstrijdervaring imponeerde vooral heel sterk in front en verhevenheid, Menso 542 daarentegen, een hengst met nog geen enkele tuigervaring in de benen pakte voor de aandacht door zijn blije houding en sterke voorbeengebruik. De jury koos voor deze laatste, die ook dankzij een grote schare fans op de tribune een bijzonder debuut beleefde.



Daar waar Gosse 526 in het kampioenschap de reservetitel pakte, wist hij in de Prijs der Besten voor de sjees wel de overwinning naar zich toe te trekken.

Overige rubrieken

De ereklasse werd gewonnen door Fryso’s Jannick (Nane 492) met Sybren Minkema en de rubriek tuigen onder het zadel werd door Melle van de Lits (Wimer 461) met Lisa Minkema in het zadel, winnend afgesloten. Bij de young riders pakte Wilbert van Lente met HovenierWester Ferre (Eise 489) de zege en de tweespanrubriek voor de sjees werd door Bauke de Boer gewonnen met Jouke fan Bokkum (Alwin 469) naast Max fan Bokkum (Wimer 461).

Afscheid van Melle van de Lits en Albert Minkema

De vijftienjarige Melle van de Lits, wie kent hem niet…..het was deze avond zijn officiële afscheid. Melle stopt op zijn hoogtepunt met de tuigsport. Een recreatief ritje of een dressuurwedstrijd zit er nog wel in, maar volop meedraaien in de tuigsport is vanaf heden niet meer aan de orde. De ereklassetopper heeft menig overwinning op naam gezet en bezorgde menigeen kippenvel. Zijn unieke manier van gaan blijft ons allen bij. Net als rijder Albert Minkema zeggen ze beide de tuigsport nu vaarwel. Melle werd in de piste voor de laatste keer uitgespannen.

Bron: KFPS