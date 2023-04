Tuigtopper Eise 489 Sport Elite AAA verhuist naar Amerika

KFPS stamboekhengst Eise 489 Sport Elite AAA gaat naar Amerika. Dat werd bekend op de hengstenshow in Harich op zaterdag 8 april waar Eise 489 samen met ‘maat’ Jurre 495 in de lange lijnen tijdens hun laatste presentatie samen een staande ovatie kreeg. Eigenaar Jelmer Chardon zal komende week bekend maken wie de nieuwe eigenaar wordt. De hengst komt in ieder geval op het station bij Wim Cazemier te staan.

De 14-jarige hengst van Stal Chardon heeft een enorme staat van dienst, met name in de tuigsport. Hij won de Silverbowl maar liefst vier keer. In 2016, 2017, 2018 en 2019 won hij het kampioenschap stamboekhengsten voor de sjees. De door familie De Vries uit Hindeloopen gefokte hengst werd Paard van het Jaar 2016. Afgelopen jaar maakte Eise 489 nog op de Friesian Proms, op de Hengstenkeuring en bij het KWPN furore met stalgenoot en vijfvoudig HK-kampioen Jurre 495 in de lange lijnen. Ze werden het afgelopen jaar kampioen in het tweespan én in tandemformatie.

Opvallende verschijning

De zoon van Maurits 437 uit een Ster Preferente Prestatiemoeder van Olof 315 komt uit stam 15 en werd in 2015 als zesjarige goedgekeurd. Hij verdiende z’n aanwijzing voor het Centraal Onderzoek met name dankzij zijn prestaties in het tuig. Onder meer was hij reservekampioen in de Pavo Fryso bokaal in 2015. Tijdens het CO behaalde hij in het tuig ook z’n hoogste score met 85 punten, maar ook onder het zadel maakte hij indruk met 84,5 punten. Met Marsja Dijkman komt hij uit in de Zware Tour.

Plezierig karakter

In 2020 werd z’n eerste jaargang driejarigen getoond. Hij maakte hierin zowel tijdens de keuringen als in de ABFP-testen een prima indruk. Voor het kenmerk draf is hij een van de sterkste verervers. De nakomelingen vallen verder op door hun uiterst plezierige karakter. Tot en met 2022 staan er bijna 850 dekkingen geregistreerd van Eise 489. Hij heeft vijf nakomelingen die Kroon zijn verklaard en drie haalden het AAA-predicaat. Eise 489 heeft in 2021 het nakomelingen-onderzoek positief afgerond en is daarmee definitief goedgekeurd.

Bron: Phryso