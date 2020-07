Twaalf eerste premieveulens bij It Fryske Greidhynder

Geen fokdag, wel een veulenkeuring. Zaterdag kwamen bij KFPS Fokvereniging It Fryske Greidhynder 49 veulens in de keuringsbaan. Twaalf veulens kregen een eerste premie: vijf hengstveulens en zeven merrieveulens. Ulbe 506, Tymen 503 en Yme 507 hadden elk twee nakomelingen met een oranje lintje in Friesland.

Bij Stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik leverden verschillende hengsten de veulens met het oranje lint. Bij de hengstveulens kwam Ulbe 506 twee keer naar voren, bij de merrieveulens was het twee keer raak voor Tymen 503. Ook Yme 507 tekende voor het vaderschap van twee eerste premie veulens. Verder zijn Jehannes 484, Sipke 450, Teun 505, Tjebbe 500, Matthys 504 en Ulbrân 502 in de uitslagen terug te vinden achter de namen van de eerste premieveulens.

Bron: Phryso.com / Horses.nl