Twaalf vierjarigen, zes vijfjarigen en vier zesjarigen naar finale K&PP

In Harich hebben zich vrijdagmiddag 7 oktober 12 combinaties geplaatst voor het K&PP-kampioenschap bij de vierjarigen op zondag 9 oktober. Ook zes vijfjarigen en vier zesjarigen mogen de finale rijden. De topscore van 75% op zaterdag was voor Danielle Heijkoop die Durk Galloper (v. Alwin 469) met overmacht naar de koppositie bij de vijfjarigen reed.

Met 73,409% haalden Harmina Holwerda en Gouverneur fan ’t Hertefean (v. Nane 492) de hoogste score bij de vierjarigen waarmee ze ook met een mooie uitgangspositie de finale ingaan, die ook voor 50% in de einduitslag meetelt. De tweede, derde en vierde plek worden ingenomen door nakomelingen van Elias 494. Daarbij is ook Hennie Roffel met Jelle (v. Elias 494) die ook nog een tweede troef in de finale op zondag heeft: Disaronno TKJ (v. Rommert 498). Ook Sofi Väisänen reed twee paarden naar de finale: Fryso’s Hector B (v. Nane 492) en Fryso’s Caesar (Mees 497). Bij de finalisten is één merrie te vinden: Inez fân it Pompeblêd (Rommert 498) met Susan Wind.

Volle finaledag

In de beide klassen heeft Harmina Holwerda een finale kandidaat. Met Dedmer fan de Greidpleats (v. Nane 492) werd ze tweede in de klasse met vijfjarigen. Bij de zesjarigen reed ze Alout fan Bokkum (v. Jehannes 484) naar een finaleplek. Ook Hennie Roffel heeft een volle finaledag met de vijfjarige Arizona TKJ (v. Hette 481) in de finale en bij de vierjarigen heeft ze met twee paarden een ticket bemachtigd voor zondag. En dan komt de subtop nog waar ze Renske Carmen f.d. Visscherwei (v. Tsjalke 397) gaat presenteren.

Bron: Phryso