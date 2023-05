Twan van Plexat (Sake 449) geselecteerd voor Central American Games

Twan van Plexat Ster Sport Elite AAA (Sake 449 x Beart 411) en zijn ruiter José Luis Enrique Padilla Liekens gaan Mexico vertegenwoordigen bij de Central American Games. De dressuurselectie vanuit Mexico bestaat uit vijf paarden en het is de eerste keer voor Latijns Amerika dat een Fries paard deel uitmaakt van de selectie.

Twan is een negenjarige hengst die afgelopen december het Sport Elite predicaat heeft gehaald, waarmee hij de tweede is in Mexico. De hengst, die in de Lichte Tour scores rond de zeventig procent loopt, is sinds 2018 in Mexico en heeft daar ook een dekvergunning.

Eens in de vier jaar georganiseerd



De Central American Games worden eens in de vier jaar georganiseerd en staan open voor landen in centraal Amerika. Dit jaar is de start op 23 juni en is El Salvador het organiserend land waar zo’n zeven landen de competitie in zo’n dertig verschillende sporten aangaan.

Bron: Phryso.nl