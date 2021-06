Twee eerste premies bij locatiekeuring St Johannesga

Twee driejarige merries draafden overtuigend naar een eerste premie op de locatiekeuring bij Stal Fan de Kadyk op 19 juni: Hester B. (v. Jehannes 484) en Imke fan ‘Bosksicht’ (v. Julius 486). Daarnaast kregen nog zes merries en een hengst het sterpredicaat van de jury.

Een ‘kwaliteitsvolle keuring’ noemde jurylid Sabien Zwaga de locatiekeuring in St. Johannesga. Vooral twee driejarige merries maakten indruk. Als eerste kreeg Hester B. van A.A. Boer een eerste premie: “Een merrie met veel front, ze kijkt statig de wereld in. Ze stapt met ritme en draaft mooi op eigen benen en in balans.” Hester maakte haar moeder Wendy B. Ster (v. Rindert 406) Preferent. Direct daarna was het de beurt aan Imke fan ‘Bosksicht’ (Julius 486 x Onne 376), gefokt door Stoeterij Bosksicht en in eigendom van Sjoerd Meekma. De imposante Imke heeft, mede door haar fraaie hals, veel rasuitstraling. Ze stapt en draaft mooi opgericht en met veel vermogen.

Soepel in beweging

Bij de merries vielen in totaal zes tweede premies. De vijfjarige Amai Vrouwkje (Felle 422) liep naar een Ster tweede premie. Haar moeder is een halfzus van Mewes 438. Deze Feikje-Vrouwkje (Feitse 293) is naast Model Sport AA nu ook Preferent. Guusje van ’t Lansink (Omer 493) is een dochter van de voormalige Centrale Keuringskampioene Pleun van ’t Lansink Model AA (Norbert 444) uit de fokkerij van Marinus Loman en Carla Nijdam. De langgelijnde Guusje heeft een mooie voorhand en toonde veel soepelheid in beweging. Nog een Omer 493-dochter verkreeg het Sterpredicaat: de 1.58 grote Ina fan de Kadyk (mv. Maurits 437) die fijn door het lichaam stapte en het voorbeen daarbij goed wegzette. Ook Guusje fan de Kadyk (Jurre 495 x Lutger 436) kreeg een ster, dankzij haar uitstekende drafmechanisme. Tsjalle 454-dochter Goudhartsje van de Hofstad mocht meer ruimte in stap tonen maar draafde prima. Stamboekmerrie Dieuwke fan Bokkum (Nane 492 x Thorben 466) gaat nu door het leven als Stermerrie. Gensiaan fan ‘e Tsjonger (Rommert 498 x Ielke 382) stapte vlijtig en draafde met een goed achterbeengebruik waardoor de hengst ook ster werd.

Bron: Phryso.com / Horses.nl