Twee eerste premies en acht nieuwe Stermerries op eerste fokdag Boijl

Tijdens de eerste dag van de fokdagen van fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. op vrijdag 18 augustus kregen acht merries het Sterpredicaat toebedeeld, waaronder twee met een eerste premie. Ook zes veulens keerden met een oranje lintje huiswaarts.

Eerste premie voor Janika en Jeske

Er was al genoeg kwaliteit om van te genieten op de vrijdagmiddag in Boijl. Juryleden Sabien Zwaga, Wil Thijssen en aspirant-jurylid Antje Holtrop kregen in hun baan de merries van vier jaar en ouder te beoordelen en konden daarbij een flink aantal Sterren en uitnodigingen voor de Centrale Keuring kwijt. De vierjarige Janika Frida Z. Ster (Ulbrân 502 x Maeije 440), gefokt door Jan van der Zee en in eigendom van Tsjalling de Boer, en Jeske T. fan ‘e Boppelannen Ster (Omer 493 x Fabe 348), gefokt en in eigendom van R. en J. Tjeerdsma uit Drogeham, kregen beiden een oranje lintje.

Zes veulens naar kampioenskeuring

In de tweede baan kregen juryleden Corrie Terpstra, Dik Brummel en aspirant-jurylid Petra Smit 24 veulens te keuren. Drie hengstveulen en drie merrieveulens kregen het felbegeerde oranje lint. Bij de hengstveulens waren dat Wibe Elvira (Teun 505 x Andries 415) van S.J. Haagsma uit Marknesse en Willem van ’t Tolhekke (Jehannes 484 x Andries 415) van Astrid ten Bosch uit Nijensleek. Het derde hengstveulen is Yomme B. fan Jonkerslân (Herre 524 x Hette 481) van Hanegraaf uit Jonkerslân. Alledrie de hengstjes komen zaterdag terug voor de kampioenskeuring.

Ook bij de merrieveulens had dhr. Haagsma succes, zijn Wieke Elvira (Herre 524 x Alwin 469) kreeg een eerste premie. De jonge Herre 524 nakomeling mag het zaterdag in ieder geval op nemen tegen nog een merrietje van dezelfde hengst, namelijk Wimke vd Attesteeg (Herre 524 x Epke 474) van D.W. Plantinga uit Vrouwenparochie. Het derde oranje lint was voor Waaltje (Alger 522 x Eise 489) van Th. en A. Wever uit Langezwaag.

Zeven oudere stermerries naar CK

In de rubriek met vier- tot en met zesjarige Stermerries kregen drie merries een uitnodiging voor de Centrale Keuring. De vierjarige Loesje fan de Kadyk Ster (Tiede 501 x Beart 411), Jinthe W Ster (Wimer 461 x Maurits 437) en Kyra R. Ster (Alwin 469 x Doaitsen 420) mogen zich alledrie in Harich halverwege september nog een keer presenteren voor de jury.

In de klasse met zeven jaar en oudere merries kregen maar liefst vier merries een uitnodiging voor Harich. De ABFP topscoorder Bernau fan ‘e Herdershoeve Ster AAA (Jehannes 484 x Stendert 477) stond op kop in deze rubriek, gevolgd door Xandra van Marksate Ster (Norbert 444 x Teeuwis 389). Ook de zevenjarige Afke KW. Ster (Epke 474 x Marten 377) en Bente van de Oudekleefsebaan Ster (Alwin 469 x Fabe 348) mogen hun beste beentje voor zetten op de Centrale Keuring.

Bron: Phryso