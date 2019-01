Twee Friese hengsten door via na- en herkeuring

Na de na- en herkeuring staat de teller op 41 aangewezen hengsten voor het Centraal Onderzoek. Wouter van Schafer (v. Hette 481) verdiende zijn aanwijzing op de nakeuring waar hij in de derde bezichtiging verscheen. De herkeuringscommissie kreeg drie hengsten te beoordelen. Daarvan mag Bruce van Winnehof (v. Jouwe 485) zich in het Centraal onderzoek gaan bewijzen.

Catalogusnummer 53 Wouter van Schafer, gefokt door mevrouw J. Schäfer uit Zwolle en in eigendom van H. Boersma & W. van der Bij. “De hengst staat goed in het model, met een goede rasuitdrukking, aansprekend in het grond met een voldoende stap en een goede balans in draf. In de kooi liet hij zich vorige week ruim voldoende zien, dat is reden dat we deze hengst hebben aangewezen”, aldus juryvoorzitter Harrie Draaijer. Wouter van Schafer is inmiddels vier jaar oud.

Mooi statuur

Uit de eerste jaargang van Jouwe 8485 werd Bruce van Winnehof, die werd gefokt door H. Klauwers uit Heythuysen, van Stoeterij Boszorg en familie Folmer via de herkeuring aangewezen. “Een hengst met een heel mooi statuur”, lichtte Louise Hompe toe. Bruce is de vijfde zoon van Jouwe 485 die is aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Daarmee staat Jouwe 485 nu op de gedeelde tweede plaats met Tsjalle 454 van de lijst van grootste inzenders voor het CO.

Bron: Horses.nl/KFPS