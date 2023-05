Twee Friese merries ster met eerste premie op locatiekeuring in Siegerswoud

Op de eerste locatiekeuring van dit seizoen, op Stal De Mersken in Siegerswoude, hebben juryleden Jan Hellinx, Sabien Zwaga en Manuel Gasseling tien sterpredicaten uitgedeeld. Twee merries kregen een ster met eerste premie.

De driejarige Memory K Ster (Yme 507 x Uldrik 457) van fokker Sije Kamsta viel op met haar ras. “Ze heeft een goede halsvorm, is langgelijnd met een sterke bovenlijn en een lang kruis. In stap heeft ze takt en ruimte en mocht wat meer souplesse laten zien. Haar draf is mooi opwaarts en ze loopt heel mooi de bochten uit”, vertelt Jan Hellinx. Met haar sterpredicaat werd haar moeder Maaike K.W. Ster preferent verklaard.

Van stamboekmerrie naar ster met eerste premie

De vierjarige stamboekmerrie Jolanda fan ‘e Ridderdijk (Alwin 469 x Gjalt 426) van de familie Duiven maakte eveneens promotie naar ster met een eerste premie. “Een rassig paard met een klein edel hoofd en een goed gevormde hals. Ze is heel correct evenredig gebouwd met een sterke bovenlijn en een hard en correct beenwerk. Ze laat een vlijtige stap zien met takt en ruime passen en ze draagt mooi opwaarts, met veel balans en gaat soepel door de bochten.”

Complete uitslag.

Bron: Phryso