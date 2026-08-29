Twee hengsten in beoordeling voor Verkort Onderzoek KFPS

Op dinsdag 1 september zullen twee Sport Elite hengsten door de Hengstenkeuringscommissie en de Verrichtingsjury een beoordeling krijgen voor een mogelijke plek in het Verkort Onderzoek. Het gaat om Jannick fan de Hynderhoeve Ster Sport Elite AA (Nane 492 x Rindert 406) en Lyckle fan Synaeda Ster Sport Elite (Omer 493 x Beart 411).

KFPS Door

De zevenjarige hengst Jannick fan de Hynderhoeve Ster Sport Elite AA (Nane 492 x Rindert 406) is in eigendom van Sybren Minkema en Jolanda Schreuder en gefokt door Evelien Sissingh en de Hynderhoeve uit Surhuisterveen. Jannick haalde deze zomer zijn Sport Elite predicaat dankzij Sport in drie disciplines.

Lyckle fan Synaeda Ster Sport Elite (Omer 493 x Beart 411) is gefokt door de familie Oosterbaan van Stal Synaeda en in eigendom van familie Age Okkema. De zevenjarige Lyckle haalde deze zomer zijn Sport Elite predicaat nadat hij Sport in drie disciplines was geworden.

Verkort Onderzoek

Het Verkort Onderzoek (VO) voorziet in de mogelijkheid om hengsten met uitzonderlijke resultaten in de sport voor inschrijving in het stamboekregister als KFPS stamboekhengst in aanmerking te laten komen zonder dat deze hengsten deelnemen aan het volledige Centraal Onderzoek. Het VO staat open voor hengsten van zeven jaar en ouder.

Acht aanmeldingen

In totaal waren er acht hengsten aangemeld voor het Verkort Onderzoek: Douwe van de Bijschuur Ster Sport Elite (Tsjalle 454 x Doaitsen 420), Dietmer fan ‘e Ridderdijk Ster dubbel Sport Elite (Omer 493 x Ulke 338), Jedokus Hof Ster Sport Elite AAA (Nane 492 x Maeije 440), Grutte Pier Ster Sport Elite (Markus 491 x Wimer 461), Comet Ellemose Ster Sport Elite (Alke 468 x Thomas 327), Kening fan Pikestjesp Ster Sport Elite (Markus 491 x Maurus 441), Lyckle fan Synaeda Ster Sport Elite (Omer 493 x Beart 411) en Jannick fan de Hynderhoeve Ster Sport Elite AA (Nane 492 x Rindert 406).

Bron: KFPS