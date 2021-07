Twee Hiskes dingen om kampioenschap Duitsland

De driejarige Hiske fan Klein Weulink (Alwin 469 x Beart 411) is kampioen geworden op de KFPS fokdag regio Oost Duitsland, in Klötze op zaterdag 17 juli. De rassige Friese merrie van Detlef en Petra Elling, gefokt door H. Blom uit Wijhe, kreeg van juryleden Jolanda Slootjes en Willem Sonnema een Ster eerste premie en in de tweede ronde promotie naar Voorlopig Kroon.

‘Een geweldig koppaard’, omschreef de jury Hiske. In de weilanden van de familie Elling – Friesenhof Altmark – kwamen 31 paarden voor de keuring, waarbij de interim-voorzitter van het KFPS de grootste inzender was én de fokdagkampioen leverde. “Hiske heeft een heel mooi koppie, veel ruimte in haar nek, mooie romprichting en een ruime stap met een actief achterbeen met veel buiging in het spronggewricht. In draf showt ze veel balans en veel zweefmoment”, zo luidden de complimenten van de jury voor de fokdagkampioene.

Reserve: ook een Hiske

Het reserve fokdagkampioenschap ging ook naar een Hiske, Hiske uut ‘t Noorderbroek (Beart 411 x Nanno 372). De driejarige merrie, gefokt door de familie Vels in Westendorp en in eigendom van Nick Heydecke verdiende een Ster tweede premie, dankzij haar taktmatige stap, veel ruimte en kracht in de draf waarbij ze haar voorbeen nog wat meer mocht uitleggen. De derde Ster van de dag was voor een ruin: Frans vom Friesenhof Altmark (Epke 474 x Maurus 441). De grote vierjarige Frans werd keurig voorgesteld met een actieve stap en een draf met veel zweefmoment waarbij zijn achterbeen wat meer snelheid mocht maken. Frans is een zoon van Sibbila van de Olde Mette Moate Ster (Maurus 441 x Sape 381) en een halfbroer van Gitte M. (Bartele 472) die voor de voorrijdagen is aangewezen.

Bron: Phryso / Horses.nl