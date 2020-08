Twee nieuwe Voorlopig Kroonmerries van Alwin en Tsjalle

Op de Friese locatiekeuringen van dinsdag 18 augustus hebben Femmie (v. Alwin 469) en Berber uit Amen (v. Tsjalle 454) het voorlopig Kroonpredicaat gekregen.

De driejarige Femmie (Alwin 469 x Teeuwis 389) kreeg ‘s ochtends bij Stal Sibma met haar zeer aansprekende uitstraling, mooie ras en goede bouw een eerste premie. In de tweede ronde wist de merrie, die gefokt is door Marije Schreven en in eigendom van Jan Cordes, haar kordate stap met veel lengte en haar draf met goede techniek nogmaals voor de juryleden Harrie Draaijer en Piet Bergsma te showen, en dat leverde haar het Voorlopig Kroonpredicaat op.

Berber draaft natuurlijk

Stermerrie Berber van Amen Tsjalle 454 x Oege 267) verdiende haar promotie bij Stal Mellema. De vierjarige Berber, een dochter van Kroonjuweel Maaike uit Amen (Oege 267), overtuigde door veel kwaliteit in ras, bouw en beenwerk, en kreeg een eerste premie van Louise Hompe, die samen met Piet Bergsma de middagkeuring op zich had genomen. ‘Ze valt op met een hele goede draf, een natuurlijke manier van lopen en een heel krachtig gebruik van het achterbeen.’ Kroon kon Berber, gefokt door Annie Berkenpies en in gezamenlijk eigendom met de familie Emmens, nog niet worden. Daarvoor zal ongetwijfeld een IBOP-test volgen.

Bron: Phryso.com / Horses.nl