Twee stamboekmerries promoveren naar eerste premie op locatiekeuring SD Stables

Stamboekmerries Jitske (Tiede 501) en Lynke (Tiede 501) maakten zaterdag op de locatiekeuring bij SD Stables promotie. Beide kregen een ster eerste premie van juryleden Piet Bergsma, Wil Thijssen en Jolanda Slootjes.

Het was voor de familie Derksen een emotionele keuring. Met Lynke AJ zagen ze dat hun merrie een oranje lintje omgehangen kreeg. Maandag na de keuring is echter de uitvaart van vader en grootvader Wim, de grondlegger van de Stal fân Bellefleur-fokkerij. De vierjarige Lynke AJ is gefokt door Anna Jelsma uit Tijnje uit Minke van Dedgum Ster Prestatie (Monte 378), de halfzuster van Jehannes 484, die met de Ster van Lynke nu ook Preferent is. Lynke heeft een edel hoofd, een lange, verticale hals met lange schouder en lang, iets hellend kruis en correct en droog beenwerk. In stap mocht ze wat ruimer, in draf is ze goed opwaarts met een goed achterbeen gebruik. Ze verdiende haar ster eerste premie, mede dankzij haar mooie score in de ABFP van 80 punten voor de aangespannen proef, aldus jurylid Piet Bergsma.

Makkelijk en ruim stappende Jitske

Het tweede oranje lintje van de dag ging naar Jitske van de Demro Stables Ster, ook een dochter van Tiede 501, van de familie Van Nuys uit Mierlo. Op haar geboortegrond overtuigde ze met een ruime, makkelijk stap en een draf met veel zweefmoment en sterk gebruik van het achterbeen. Jitske heeft een lange, iets horizontale hals en een kruis met lengte, haar correcte beenwerk zou wat droger mogen. Jitske is een dochter van de sterk fokkende en met predicaten behangen Goedele vd Demro Stables Model Sport Preferent Prestatie AAA (Pier 448 x Fetse 349) die eind maart met Maine van de Demro Stables Ster AAA (Teun 505) een ABFP topper met 86 punten afleverde en Prestatie werd.

Totaal negen Sterren

Onder fijne weersomstandigheden kwamen op deze locatiekeuring bij Stan Derksen en Demi van Nuys bijna 30 veulens en paarden voor de jury. Naast de twee stermerries met een eerste premie werden ook nog vijf merries ster verklaard met een tweede premie. Ook twee hengsten kregen het sterpredicaat: Okke Gisberg Ster (Willem 508 x Epke 474) en Milo van t Hegtveld Ster (Markus 491 x Andries 415).

Uitslag

Bron: Phryso.com