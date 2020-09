Twee stermerries en een eerste premie kroonmerrie bij Stal Sibma

Gisteren verdienden twee 3-jarige merries Donna van de Olde Mette Moate (v. Epke 474) en Doutzen (v. Markus 491) het sterpredicaat met een tweede premie op de locatiekeuring bij Stal Sibma in Rottum. Kroonmerrie Sinne (v. Beart 411) ontving een eerste premie, maar bleef kroon.

Jan Hellinx en Corry Terpstra beoordeelden twaalf paarden bij Stal Sibma.

Opwaartse en soepele draf

Donna van de Olde Mette Moate kreeg het sterpredicaat uitgereikt. Het fokproduct van Anton Schut liet veel takt en ritme in de stap zien. Ze toonde ook een krachtige draf. Doutzen ontving het tweede sterpredicaat. Het fokproduct van familie Sibma behaalde het predicaat door haar opwaartse en soepele draf met veel balans.

Krachtige stap en draf

Sinne mocht als enige kroonmerrie terugkomen in de tweede ronde. De stap van de 7-jarige merrie was iets gespannen en druk. In draf liet ze veel vermogen zien en liep ze fijn over de rug. Hellinx was enthousiast over Sinne. ”Een hele goede eerste premie kroonmerrie. Ze heeft een goede, krachtige stap en draf, maar voor Model zou ze nog meer schakelend vermogen en souplesse mogen tonen.”

Bron: Horses.nl/Phryso