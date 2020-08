Tweemaal voorlopig Kroon en negen eerstepremieveulens

De Friese locatiekeuringen leverden dit weekend twee voorlopig Kroonpredicaten op. Fleur van Wiko (v. Tsjalle 454) en Amanda Z (v. Norbert 444) mogen gaan proberen met een IBOP hun predicaten te verzilveren. In Wolvega kregen negen veulens een eerste premie.

Dé blikvanger van de keuring bij Stal Hestegaarden in Beek en Donk was de driejarige Fleur van Wiko (mv. Haitse 425). Fleur heeft de bekende luxe en jeugdigheid van haar vader Tsjalle 454 geërfd. Gecombineerd met een ruime stap en een fijne draf, krachtig met lenigheid en buiging van het spronggewricht maakte dat Fleur niet alleen een eerste premie ontving van juryleden Corrie Terpstra en Jolanda Slootjes maar ook Voorlopig Kroon werd gemaakt. Fleur werd gefokt door G.M. de Wit en is in eigendom van J. Cordes.

Amanda voorlopig Kroon in Drenthe

De vierjarige Amanda Z (Norbert 444 x Jasper 366) werd tijdens de locatiekeuring bij Stal Lueks in Diever op zondag 16 augustus Voorlopig Kroon. Amanda is gefokt door R. Zwaving uit Emmen en in eigendom van Annemieke Wijbenga uit Oudwoude. Amanda stapte ruim en krachtig door de baan en zweefde met een opwaartse draf en een sterk achterbeengebruik. Haar sterke bovenlijn, kwaliteitsvolle beenwerk en mooie rasuitstraling completeerden het plaatje en brachten haar naar Voorlopig Kroon.

Negen eerstepremieveulens in Wolvega

De juryleden Wil Thijssen, Frans Smits en Dik Brummel keurden in totaal 45 veulens in Friesland. Daarvan kregen negen stuks een eerste premie. Twee daarvan hadden Matthys 504 als vader.

– Niek de Jong Dairy (Matthys 504 x Jasper 366) van mevr. C. de Jong-Hoekstra uit Boijl

– Noud fan Oranje (Tsjalle 454 x Haitse 425) van mevr. I. den Bleker-Portengen uit Oranje

– Otis S. (Alwin 469 x Jasper 366) van mevr. A.C. van der Steege uit Steggerda

– Oukje van de Philarina-Hoeve (Jehannes 484 x Norbert 444) van J.H.A. Back uit Lutten

– Marye L. (Matthys 504 x Onne 376) va. C. Lukkes uit Sonnega

– Ophelia Jiska H. (Markus 491 x Eibert 419) van W.A. Haijtema uit Oldeholtpade

– Nynke van de Hulsthof (Menne 496 x Tsjalle 454) van J.J. van Weperen uit Oostewolde

– Nynke v.d. Arebo Hoeve (Ulbrân 502 x Epke 474) van R. Arends uit Beilen

– Nyne fan ‘e Riete (Teun 505 x Maurits 437) van Jeltsje Reijenga uit Elsloo

Bron: Phryso / Horses.nl