Tweemaal winst voor Sam Oudhof met Durk in Dalerveen

Afgelopen weekend vond het laatste tuigconcours van 2023 plaats in Dalerveen. De Friese tuigpaarden waren hier voor het eerst aanwezig. Een viertal rubrieken werden er verreden waarvan Sam Oudhof er twee won met Durk (Tsjalle 454) voor de showwagen.

De rubriek voor Young Riders werd gewonnen door Lieke Lueks die Cecilia von Greifenstolz (Bartele 472) heel netjes voorstelde. De merrie was het meest constant, recht gesteld en was ruim in het voorbeengebruik. De tweede plaats ging naar Rinske Engelsma die met Vrouwkje C. (Norbert 444) haar tweede wedstrijd liep met deze merrie.

Limietklasse

De limietklasse werd een overwinning voor Richard Hofstra met Gilbaert von Seenland (Epke 474). De combinatie bleek het meest compleet. Epke van de Lits (Nane 492) met Albert Minkema werd hier tweede, nog voor Susan Wind met Lana fan ‘e Nijmoanne (Nane 492).

Oudhof wint met Durk damesklasse en open klasse

De damesklasse werd een prooi voor Sam Oudhof met Durk (Tsjalle 454). Het ruime voorbeengebruik en goede achterbeen waren hier debet aan. Diesel Galloper (Omer 493) met Susan Wind werd hier tweede, nog voor Hillie Zijlstra met Daan fan ’t Blocklân (Eise 489). In de open klasse wist Durk nogmaals te winnen. Nu kwam de directe tegenstand van Albert Lueks met Cecilia von Greifenstolz. De twee combinaties waren zeer aan elkaar gewaagd. Het silhouet en meest verheven front van Durk gaven nu de doorslag met de juryleden en daarmee was de tweede overwinning voor Sam Oudhof in Dalerveen een feit.

Bron: Phryso/Horses.nl