Twenter Sannie verslaat moeder Berber in fokdagkampioenschap Groningen-Drenthe

De tweejarige Sannie uit Nooitgedacht (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) werd op de KFPS fokdag van de Groningen-Drenthe Combinatie op woensdag 9 augustus in Tolbert algeheel kampioen. Het reservekampioenschap was voor haar moeder Berber uit Amen Kroon AA (Tsjalle 454 x Oege 267). Eigenaren Margé Emmens en Tina Berkepies stonden trots tussen hun twee kampioensmerries in.

Eerder op de dag werd Sannie, gefokt en in gedeeld eigendom van de familie Emmens en Tina Berkepies uit Nooitgedacht, ook al jeugdkampioen, voor haar leeftijdsgenoot Silke Z. (Stendert 447 x Jasper 366) die het reserve jeugdkampioenschap mee naar huis mocht nemen.

Compleet twenter

“Sannie is een heel compleet twenter, met een correct exterieur en een gemakkelijke, opwaarts draf”, aldus jurylid Piet Bergsma. Tijdens het algemeen kampioenschap nam ze het op tegen haar moeder Berber, die ook nog gefokt is door Tina’s zus Annie, waarna Margé en Tina de fokkerij met de ‘uit Amen’- fokkerij doorzetten. Met succes. De zevenjarige Kroonmerrie beweegt met veel souplesse en heeft een sterk ondertredend achterbeen, maar moest uiteindelijk toch haar dochter voor laten gaan.

Veel linten naar Nooitgedacht

Berber mocht zichzelf al kampioen noemen van de drie jaar en oudere merries. In het algemeen kampioenschap nam de Tsjalle 454 nakomeling het op tegen oud-fokdag en CK-kampioen Mokkeltsje fan de Mersken Ster (Ulbrân 502 x Fonger 478) die met veel expressie en souplesse door de baan ging. De driejarige merrie van Age Okkema was de enige merrie in haar leeftijdscategorie die een Ster met een eerste premie in ontvangst mocht nemen. In totaal verdienden elf merries een Ster. “Mokkeltsje is een moderne en langgelijnde merrie met een ruime, opwaartse draf en veel schakelend vermogen”, lichtte jurylid Jan Hellinx de primering toe.

11 Sterren, drie uitnodigingen voor CK

Met in totaal elf Stermerries in Tolbert en drie paarden met een uitnodiging voor de Centrale Keuring was het een succesvolle dag. Naast Berber mogen ook de zesjarige Dyanne Kyra V. Ster AA (Jehannes 484 x Tsjalke 397) en de vierjarige Jildou R. Ster (Tymen 503 x Norbert 444) naar de Centrale Keuring in Harich afreizen.

Bron: Phryso