Tymon 456 pakt sportcarrière weer op na Zweeds uitstapje en wordt Sport Elite

Friese stamboekhengst Tymon 456 verscheen eind juni voor het eerst weer in de ring, nadat hij twee jaar in Zweden stond om daar merries te bedienen. In die tijd was hij weinig gereden, vertelt amazone Lisanne Veenje. Maar in Urk stuurde Veenje de zoon van Andries 451 naar 62,794% in de Prix St. Georges. Dat was alweer het vijfde winstpunt in de LT, dus mag de hengst zich Sport Elite noemen.

De chique hengst is pas sinds eind vorig jaar terug in Nederland. Eigenaar Aftonmora Friesians zette Tymon in training bij Lisanne Veenje, die er rustig mee aan de slag ging. “Wat kun je verwachten?”, zegt ze. “De hengst was in Zweden niet serieus gereden, en met zijn veertien jaar is hij ook niet meer de jongste. Maar hij pakte het werk zo lekker aan, dat het gaandeweg een doel werd om in de Lichte Tour te starten.”

Helemaal vrolijk

Het grote pluspunt van Tymonis volgens Veenje dat de hengst altijd zijn best doet. “Ik hoef hem echt niet aan het werk te zetten, zijn motivatie is geweldig. Hij vindt het superleuk om te trainen, als ik met zijn zadel en hoofdstel aankom, word hij helemaal vrolijk. Dat blije van hem zie je terug in het algemene beeld onder het zadel, ook tijdens de proef. Hij toont gewoon heel vriendelijk, omdat dat positieve van hem afstraalt.”

Wedstrijdervaring

Lisanne bouwde de hengst langzaam op in de training, en thuis is de afstemming al heel goed. “We missen zeker wel wedstrijdervaring, we hebben pas vijf proeven gereden. In een wedstrijdsituatie voelen we elkaar nog niet honderd procent aan, en daardoor ontstaan afstemmingsfoutjes. Onze scores kunnen dan ook zeker omhoog. Maar nu al het hoogst haalbare sportpredicaat binnenhalen vind ik een prestatie van jewelste van hem!”

Genieten

“De periode na de verhuizing naar Nederland heeft Tymon goed gedaan”, vindt Lisanne. “Hij staat er fantastisch voor. Ik vind het heel bijzonder dat hij weer in Nederland is en het is een eer dat ik hem mag rijden. Het is een enorm fijn paard, met een superlief karakter. Van zo’n paard kun je als ruiter alleen maar genieten. Ik train hem lekker door, zonder te forceren. We zien wel waar ons avontuur eindigt. Wie weet is hij een Grand Prix-paard…”

Tymon werd in 2009 met hoge cijfers goedgekeurd voor het Friese stamboek en heeft inmiddels één goedgekeurde zoon: Mees 497 (mv. Dries).

Bron: Phryso.com / Facebook / Horses.nl