Ulbrân-dochter fokdagkampioen Fokvereniging Groningen-Drenthe

Op woensdag 29 juli is de driejarige Zwaantsje fan Oostenburg Ster (Ulbrân 502 x Bikkel 470) fokdagkampioen geworden van de Fokvereniging Groningen-Drenthe combinatie in Tolbert. Jeugdkampioen Bo G. fan ‘t Skeane Ein (Gosse 526 x Markus 491) werd opgesteld als reserve fokdagkampioen.

KFPS Door

De luxe Zwaantsje bleef ronde na ronde ruim, taktmatig en lekker door het lichaam stappen, zo lichtte Corrie Terpstra namens de jury toe. “Ook aan het eind van een lange en warme dag bleef ze presteren. Ze heeft een sterk achterbeengebruik in haar goede draf.” De driejarige merrie van Rinske Engelsma en Tom Finnema is gefokt door Arie en Aukje de Hoek. Zwaantsje werd kampioen bij de drie jaar en oudere merries waarvoor zich zes paarden in de kampioensring mochten melden.

Naast correct gebouwd en rastypisch was er in deze kampioenskeuring nogal wat leeftijdsverschil, waarbij de oudste van het stel, de tienjarige Beauke Ster Sport AA (Beart 411 x Tsjalle 454), gefokt door M. Kranendonk en in eigendom van Eline Woudstra, zich mocht opstellen als reservekampioen bij de oudere merries. “Een duurzame merrie met een hele goede stap en een krachtige draf”, complimenteerde Terpstra.

Vijftien driejarigen Ster

Zwaantsje kwam uit de rubriek driejarige merries waar vijftien merries een Sterpredicaat kregen. Drie hiervan ook nog met een eerste premie.

Naast Zwaantsje ging het oranje lint naar Wende van de Hagenstee Ster (Jurre 495 x Thorben 466) van H. Hagenauw. Ziva Doutzen R. Ster (Martzen 521 x Tsjalle 454), gefokt en in eigendom van R. Ligtenberg.

Vijf merries van stamboek naar Ster

Het was een zonovergoten dag in Tolbert met ‘royaal veel Stermerries’, zo concludeerde de jury. Naast de zestien bij de opnamerubrieken (de tienjarige veulenboekmerrie Aafke fan Scyedam Ster (Jouwe 485 x Karel 370) werd ook nog Ster) bleken ook de stamboekmerries goed te scoren. Van de zeven gepresenteerde merries maakten er vijf promotie naar Ster met een tweede premie.

Jeugdkampioen Bo ook reserve fokdagkampioen

Bij de jeugd gingen een enter en een twenter naar huis met een eerste premie. In de kampioenskeuring voor het jeugdkampioenschap kreeg twenter Bo G. fan ‘t Skeane Ein (Gosse 526 x Markus 491) het kampioenslint omgehangen. De merrie van Wendy van der Veen en Hendrik Hoks was volgens de jury heel compleet. “En overtuigend in beweging met een hele ruime stap, ruimte in draf met een goed gebruik van het achterbeen en een mooi uitgelegd voorbeen”, aldus Wieneke Waaijer-Blom. De twenter draafde na dit kampioenschap ook nog eens heel lichtvoetig naar het reserve fokdagkampioenschap.

De mooi gelijnde en rassige enter Daphne (Tymen 503 x Beart 411) van Breeding Farm Snavelhof in Zuidwolde werd reserve jeugdkampioen.

Zes oudere merries naar CK

Vijf van de acht merries uit de rubriek vier tot en met zesjarige Stermerries kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Bij dit gezelschap mag zich ook de tienjarige, nog jeugdige Beauke Ster Sport AA (Beart 411 x Tsjalle 454) voegen, die reservekampioen werd bij de merries van drie jaar en ouder.

Een uitnodiging voor de CK kregen: Mare Sarah fan it Bûtenhiem Ster (Yme 507 x Heinse 354), Roza V. fan de Miedwei Ster (Arent 515 x Doaitsen 420), Tessa Hyke v.d. Arebo Hoeve Ster (Ulbrân 502 x Jehannes 484), Treasure TjeCer Ster (Tjebbe 500 x Teunis 332) en Uzes van ‘t Lansink Ster (Teun 505 x Omer 493).

Zeven eerste premie veulens

De score bij de merrieveulens was bijzonder goed. Van de vijftien gepresenteerde merrieveulens haalden er vier een eerste premie: Hielkje van Oostindie (Menso 542 x Epke 474), Gelske VL (Bartele 472 x Jehannes 484), Iris (Gosse 526 x Fonger 478) en Hannah van Schotterkamp (Faust 523 x Auwert 514). De titel beste merrieveulen ging naar Hannah van Schotterkamp, reserve werd Hielkje van Oostindie.

Van de zeventien hengstveulens kregen er drie een eerste premie: Ibe de Bel (Jeppe 537 x Olof 315) die reserve werd als beste hengstveulen én de titel kreeg van het beste veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie. Ook Imposant R.R. (Tymen 503 x Menne 496) verdiende een oranje lint. Grutsk fan it Roaske (Elger 536 x Julius 486) van de familie Rozema uit Kootstertille werd uitgeroepen tot beste hengstveulen.

Bron: KFPS