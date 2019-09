Ulbrân en Jehannes leveren veulenkampioenen

Jurre van de Arebo Hoeve (v. Ulbrân) is op de Centrale Keuring op vrijdag 13 september 2019 uitgeroepen tot kampioen bij de hengstveulens. Zijn eigenaar Reint Arends uit Beilen kon nog een vreugdesprong maken: ook de reservekampioen heeft hij gefokt. Jouke Klaas van de Arebo Hoeve werd reservekampioen bij de hengstveulens, ook dit is een Ulbran-zoon. Jehannes leverde zowel de kampioen als de reservekampioen bij de merrieveulens: vergezeld door haar draagmoeder draafde La Lique van de Meikade van Willem Lokhorst met haal luxe lijf en aparte draf onbekommerd naar het kampioenschap bij de merrieveulens.

“De beide kampioenen blinken uit in draf en rastype, vatte jury Popke van der Meulen samen over de twee hengstveulens uit dezelfde stal. De hoogbenige, bijna vier maanden oude Jurre beschreef hij als een veulen met veel balans, souplesse en houding in de draf, Jouke Klaas blonk uit met een fijn zweefmoment.



Jehannes-dochters La Lique en Janke L.W.

“Een echte eyecatcher”, zo klonk het in de kampioenskeuring al vanaf de kant toen La Lique met haar bruine moeder nog een keer voor de jury haar kunnen liet zien. Het applaus was veelzeggend en ook de jury had geen twijfel. “Een jeugdig, langgelijnd en apart dravend veulen”, lichtte Jolanda Slootjes toe. “Haar draf komt niet van haar moeder maar is écht genetische aanleg.” De biologische moeder van La Lique is Lieke van de Wijzend (Pier 488) die zelf geen veulens kan krijgen door een heupblessure. Dankzij embryotransplantatie leverde ze toch een aantal veulens, met La Lique als kampioensveulen.

Reservekampioen werd de sterke en complete Janke L.W. (ook van Jehannes 484), die met veel ruimte en schakelend vermogen in de draf door de baan bewoog. Janke is gefokt door de familie Ludema uit Witmarsum.



Bron: Phryso