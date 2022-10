Veertien stermerries en vier uitnodigingen bij KFPS keuring Nunspeet

De KFPS stamboekkeuring in Nunspeet op zaterdag 8 oktober leverde veertien nieuwe stermerries op. Voor vier merries was er een uitnodiging voor een eventuele graadverhoging naar Kroon of Model op zaterdag 15 oktober.

Stermerries Fleur O. Ster AAA (Markus 491 x Jisse 433), Geldou Ster AA (Jurre 495 x Jisse 433), Winky M Ster AA (Hette 481 x Jasper 366) en Kroonmerrie Vrouwkje T. van Sessing Kroon AA (Bartele 472 x Folkert 353) ontvingen een eerste premie. Zij mogen op 15 oktober in Exloo komen om een eventueel (voorlopig) Kroon of Modelpredicaat in de wacht te slepen. Er was ook een oranje lint voor de driejarige Jutta van ‘t Wilbroek Ster (Tiede 501 x Tymon 456) die Ster met een eerste premie werd.

Volle dag

Het was een volle catalogus in Nunspeet waar juryleden Sabien Zwaga, Annememieke Elsinga, Ulrike Beissner, Popke van der Meulen, Johan van der Velde en Peter de Meulmeester in twee banen keurden. Naast de vijf eerste premies kregen nog negen merries een Ster met een tweede premie, twee ruinen werden gewaardeerd met een Ster tweede premie en drie hengsten werden Ster. Van de veulens kregen twee merrieveulens een eerste premie: Tesse v/d Broeklanden (Boet 516 x Loadewyk 431) en Vemke v/d Broeklanden (Tiede 501 x Gerben 479), beide veulens van Henk Boeve uit Oldebroek.

Keuringsuitslag

Bron: Phryso