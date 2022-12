Verkiezing Fries Paard van het Jaar geopend

Nane 492 (Wimer 461 x Brandus 345), Jehannes 484 (Tsjalle 454 x Oepke 266), Jeroen Poll (Anders 451 x Folkert 353) en Ymkje ‘fan Panhuys’ (Jasper 366 x Ulbert 390). Dat zijn de vier genomineerden voor de titel Fries Paard van het Jaar 2022. Het woord is aan de publieksjury en aan de vakjury. Stemmen kan tot en met 31 december.

Stemmen kan via onderstaande link, via Facebook en via email ([email protected]). De stemmen van het publiek en de keuze van de vakjury bepalen samen wie de titel krijgt. De bekendmaking zal plaatsvinden op zaterdag 14 januari tijdens de KFPS Hengstenkeuring 2023.

Lees hier meer over de vier genomineerde paarden

Klik hier om te stemmen

Bron: Physo