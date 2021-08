Verkort Onderzoek KFPS: Vier hengsten aangemeld

Voor het Verkort Onderzoek van het KFPS zijn vier hengsten aangemeld. Dat zijn: Thom van het Binnenveld Ster Sport (Tsjalke 397 x Ids 300), Parel fan Goffert Ster Sport Elite (Goffert 369 x Brend 413), Marten fan Starking Ster Sport (Dries 421 x Abe 346) en Sven B Ster Sport (Wimer 461 x Maurus 441). Eerder werden nog twee hengsten aangemeld die echter niet aan de voorwaarden voldeden: Tizian van Ass Ster Sport (Epke 474 x Brandus 345) en Remmelt van Horp Ster Sport Elite (Norbert 444 x Teeuwis 389).

Het KFPS biedt hengsten die uitzonderlijke prestaties in de sport halen de mogelijkheid om KFPS stamboekhengst te worden. Hiervoor moeten ze zich kwalificeren voor het Verkort Onderzoek. Om zich aan te melden dienen de hengsten minimaal drie keer 60% te hebben gescoord in de Prix St. Georges. Het viertal zal komende tijd voor de beoordeling voor de hengstenkeuringscommissie gepresenteerd worden. Op basis van deze beoordeling wordt besloten of ze kunnen deelnemen aan het twee weken durende Verkort Onderzoek.

Thom oftewel TalenTino JC

Thom (v. Tsjalke 397) wordt in de sport uitgebracht onder de naam TalenTino JC en loopt onder Joey van de Grijp Lichte Tour. De zevenjarige hengst komt uit merriestam 131, zijn moeder is Stermerrie Zhana van het Binnenveld (Ids 300 x Ludse 305). Thom haalde als driejarige de tweede bezichtiging en ging daarna de sport in.

Opnieuw Marten

Voor Marten fan Starking (v. Dries 421) is het niet de eerste keer dat hij aangemeld is voor het VO. Ook vorig jaar nam hij deel aan het selectietraject. In 2016 deed hij mee aan het Centraal Onderzoek, maar haalde toen de eindstreep net niet. In de sport heeft hij inmiddels zijn strepen wel verdiend: zowel in het mennen, in het tuigen als onder het zadel heeft hij zich inmiddels in de hogere klassen geplaatst. Marten komt uit merriestam 94.

Sportieve Sven

Sven B (v. Wimer 461) wist in 2019 zowel de Pavo Fryso Bokaal dressuur als tuigen op zijn naam te schrijven. En ook het kampioenschap Horses2fly KFPS sportcompetitie tuigen prijkt op zijn erelijst. Met zijn sportieve prestaties werd hij vorig jaar genomineerd voor de titel Paard van het Jaar. Eind juli werd de achtjarige Sven Sport Elite. Ook zijn moeder, Dahlia Roaske Blomke B (v. Maurus 441) heeft Sport achter haar naam staan en dat geldt ook voor zijn grootmoeder: Roaske Blomke B. Ster Sport Preferent Prestatie (v. Doaitsen 430). Sven komt uit merriestam 2.

Parel: Grand Prix startgerechtigd

De achtjarige Parel fan Goffert Ster Sport Elite (v. Goffert 369) is ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels Grand Prix startgerechtigd met amazone Nienke Schrale. Sport zit in zijn genen, Parel heeft Modelmerrie Wiebke Model Sport AA – uit stam 24 – als moeder. Een merrie die zowel in tuig, onder het zadel als voor de wagen haar mannetje stond. Ze komen uit dezelfde lijn als Sport Elite hengst Joppe die in het tuig veel bewondering verdiende.

Bron: Phryso