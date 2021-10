Verrassingen bij K&PP finales jonge paarden

Zondagmiddag werden de finales van de K&PP kampioenschappen voor jonge Friese dressuurpaarden verreden. Bij de vierjarige paarden was de topscore van 79% voor Fedde vân de Pôle (Meinte 490) onder het zadel van Iris Sijtsma. Zij haalde in de finale de koplopers nog in. Arne fan Wylgster Pragt (Jehannes 484) en Leonie Evink zijn kampioen geworden bij de vijfjarigen, zij kwamen ook op 79% totaal. Met 0,6% verschil pakte de merrie Weri fan Pier’s-hiem (Wytse 462) met Sietske Brouwer het kampioenschap bij de zesjarigen.

Bij de vierjarige paarden werd Edon van Groot Altena (Julius 486) met Corina van den Bunt reservekampioen, hij had wat last van spanning in de finale en kreeg van juryleden Herman Wientjes en Adriaan Hamoen 71,2% voor de finaleproef, waarmee zijn totaal op 76,4% kwam.

Vijf en zesjarige reservekampioenen

Bij de vijfjarige paarden was het reserve kampioenschap voor Coco WE (Hessel 480) met Esther Postmus. Daarmee bleef de uitslag van de finaleproef gelijk aan die van de eerste proef. Weri gaf als beste merrie van de zesjarigen alle hengsten het nakijken. Daaronder ook Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480) als machtige reservekampioen, onder het zadel van Nadia den Hollander.

Uitslag K&PP kampioenschap jonge Friese dressuurpaarden

Vierjarige paarden

1. Fedde vân de pôle (Meinte 490) met Iris Sijtsma (79,0%)

2. Edon van Groot Altena (Julius 486) met Corina van den Bunt (76,8%)

3. Drys Galloper met Debby de Graaf (Omer 493) (76,0%)

Vijfjarige paarden

1. Arne fan Wylgster Pragt (Jehannes 484) met Leonie Evink (79%)

2. Coco WE (Hessel 480) met Esther Postmus (75,4%)

3. Crystal Jede (Alwin 469) met Lisanne Veenje (70,6%)

Zesjarige paarden

1. Weri fan Pier’s-hiem (Wytse 462) met Sietske Brouwer (75,4%)

2. Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480) met Nadia den Hollander (75,1%)

3. Wilhelmus SW (Epke 474) met Susan Wind (73,6%)

Bron: Phryso.com / Horses.nl