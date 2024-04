Vertrouwenscommissie KFPS draagt nieuwe bestuursleden voor

De Vertrouwenscommissie van het KFPS heeft drie nieuwe bestuursleden voorgedragen. Evert Visser, Raffi van den Berg en Wim Back zijn bereid om het bestuur te komen versterken. Hun voordracht – plus die van de nieuw beoogd voorzitter Frank Fokkens – komt in de voorjaarsvergaderingen van de regio’s aan de orde en gaat in stemming op de ledenvergadering van 31 mei.

Met de voordracht van de drie nieuwe bestuursleden zal het KFPS-bestuur weer op volle sterkte komen en een brede expertise omvatten. “De vacature voor nieuw KFPS bestuurslid ging in eerste instantie om twee personen, de kwaliteit van de sollicitanten bleek van een hoog niveau waardoor er voor alle drie voorgedragen bestuursleden een plek is voorzien in het bestuur. Zeer welkom gezien de verschillende portefeuilles die het KFPS onder haar hoede heeft”, aldus het KFPS. Na 31 mei is de verwachting dat het KFPS-bestuur er als volgt uit komt te zien: Frank Fokkens voorzitter, Hendrik Postma vice-voorzitter en portefeuille fokkerij, Miel Janssen penningmeester, Raffie van den Berg secretaris en bestuursleden Evert Visser met portefeuille buitenland en Wim Back met portefeuille gezondheid.

Hieronder worden de drie kandidaten nader voorgesteld.

Evert Visser

Evert Visser (64) komt uit Lippenhuizen en heeft ruime ervaring met het managen van medewerkers op verschillende productielocaties. Daarbij heeft hij diverse projecten rondom organisatiecultuur en communicatie uitgevoerd. Hij is werkzaam bij Empatec in Sneek en heeft met zijn vrouw ‘Dierenpension de Bûtewei’, waar zo’n 25 paarden onderdak vinden. Zelf heeft de familie Visser drie paarden waaronder Veerle PJ Ster A (v. Reinder 452) die dit jaar een merrieveulen van Wibout 511 op de wereld heeft gezet. Evert heeft bestuurlijk veel ervaring opgedaan in binnen- en buitenland met Sierpluimvee, Sier- en Watervogels. Binnen het bestuur zal hij dan ook de portefeuille buitenland onder zijn hoede nemen.

Raffaele van den Berg

Raffaele – roepnaam Raffi – van den Berg (54) heeft dertien jaar als directeur/algemeen secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten gewerkt. Vanaf 1 juni is ze adviseur bij het ATR, het Adviescollege Toetsing Regeldruk. De in Wassenaar woonachtige jurist heeft veel ervaring in eindverantwoordelijke functies en (internationale) ledenorganisaties. In haar vrije tijd is ze een fervent bergsporter – ze is voorzitter van de Koninklijke Bergsportvereniging ‘Sectie Masters’ – en is het trainen en rijden van (jonge) paarden ook een grote passie. Bestuurlijk is ze als voorzitter van de buurtvereniging Duyndigt betrokken bij de ontwikkelingen van de renbaan. Raffi wordt voorgedragen als bestuurslid en zal de rol van secretaris vervullen.

Dr. Wim Back

Wim Back (62) is woonachtig in Bunnik en dierenarts met vervroegd pensioen. Hij heeft zijn expertise ingezet bij de Universiteiten van Gent en Utrecht, waarbij hij bijna 30 jaar ECVS-specialist in Equine Surgery was. Hij promoveerde op het onderwerp ‘de ontwikkeling en locomotie van veulen tot volwassen paard’. Wim was ook de initiator bij het onderzoek naar waterhoofd- en dwerggen bij Friese paarden en wil zich graag inzetten voor een volgende stap in de aanpak van erfelijke gebreken. Met zijn expertise op het gebied van gezondheid en vitaliteit en zijn brede (inter-)nationale netwerk zal hij de portefeuille gezondheid in het bestuur onder zijn hoede nemen.

Bron: Phryso