Veulenkeuring Lunteren: 22 eerste premies

Op de veulenkeuring in Lunteren op woensdag 27 augustus zijn 56 veulens gekeurd, 36 hengstveulens en 20 merrieveulens. Hiervan kregen 21 veulens een oranje lint mee naar huis. Juryleden Sabien Zwaga en Frans Smits beloonden 16 hengstveulens en 6 merrieveulens met een eerste premie. "Er was veel kwaliteit bij de veulens", vat Sabien Zwaga samen. De Nieuwe Heuvel had een waardebon beschikbaar gesteld voor het beste hengstveulen en het beste merrieveulen.

Beste hengstveulen werd Durk van de Laereberg (Jeppe 537 x Epke 474) van Jos Devriese uit Erps-Kwerps. Een modern, langgelijnd en zeer goed ontwikkeld veulen, beschrijft Sabien Zwaga. “Hij heeft een goede romprichting, bovenlijn en kruisligging en hard beenwerk. Hij liet een goede stap zien en een draf met veel houding en mooi gebruik van het voorbeen.’Als beste merrieveulen wezen ze Dietske Ven (Auwert 514 x Alwin 469) van Adriaan van de Ven uit Vinkel aan. Een modern, luxe en sterk gebouwd merrieveulen met fijn beenwerk. In stap sluit ze goed aan en ze liet een lichtvoetige draf met schakelend vermogen zien.”

Bron: KFPS