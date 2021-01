Video: Friese hengstenkeuring 2021 in 8 minuten

Het KFPS heeft een video-samenvatting van de Hengstenkeuring 2021 gemaakt. Op zaterdag 16 januari liep Jurre 495 naar het Algemeen Kampioenschap van de Friese dekhengsten. Eerder op de dag was het Kampioenschap voor oudere hengsten voor Jehannes 484 en liep Teun 505 naar het jeugdkampioenschap.

De Friese hengstenkeuring 2021 was volledig online en voor de liefhebbers alleen thuis via Omrop Fryslân of de livestream te volgen. Dat werd massaal gedaan, maar voor wie toch wat gemist heeft zette het stamboek vandaag een samenvatting online:

Bron: Phryso / Horses.nl