Video-selectie Friesian Talent Cup levert 14 halve finalisten

Op de eerste selectiedag van de Friesian Talent Cup (FTC) - de jaarlijkse competitie voor driejarige Friese dressuurpaarden - zijn 14 paarden geselecteerd voor de halve finale. Zes hengsten en acht merries kregen van juryleden Dennis Ausma en Femke Beljon op zaterdag 7 november 68 punten of meer voor hun videoproef. "We hebben hele fijne, getalenteerde paarden gezien", aldus de juryleden.

Ausma en Beljon waren ook enthousiast over de niet geplaatste paarden. ‘Daar liep ook veel talent, maar sommige paarden hebben gewoon nog wat meer tijd nodig om te winnen aan kracht. Ze zijn ook nog maar drie jaar.” De dagtopper was Dyre fan ’t Hertefean (Alke 468 x Gradus 356) met 77,5 punten.

Zes hengsten

De zes geselecteerde hengsten voor de halve finale zijn:

1 Faust B (Maurits 437 x Haitse 425) Marijke Boelen 75,5

2 Drys vd Terpen (Hessel 480 x Tsjalbert 460) Marsja Dijkman 73

3 Fayke B. (Markus 491 x Tsjalle 454) Harmina Holwerda 72

4 Fier P.A. van de Sprong (Markus 491 x Jasper 366) Fleur van Kempen 70,5

5 Fedde vân de pôle (Meinte 490 x Hinne 427) Hennie Roffel 70

6 Dedmer fan de Greidpleats (Nane 492 x Olof 315) Harmina Holwerda 68,5

Acht merries

De acht geselecteerde merries voor de halve finale zijn:

1 Dyre fan ’t Hertefean (Alke 468 x Gradus 356) – Harmina Holwerda – 77,5 punten

2 Eliana van Braukhusen (Epke 474 x Fabe 348) – Fleur van Kempen – 77 punten

3 Diamond M. (Julius 486 x Haitse 425) – Nikkie Meenderink – 74,5 punten

4 Fyrrha fan Synaeda (Markus 491 x Beart 411) – Ingrid Brak – 74,5 punten

5 Evy Hetske S (Meinte 490 x Norbert 444) – Ingeborg Klooster – 71 punten

6 Elbrich van de Irene Hoeve (Eise 496 x Andries 415) – Lisanne Veenje – 70 punten

7 Foebee D’Ambène (Alwin 469 x Sape 381) – Fleur van Kempen – 70 punten

8 Dame M-S (Epke 474 x Leffert 306) – Jantine Slingerland – 68,5 punten

Videoproeven goed te beoordelen

Alle combinaties hadden een video ingestuurd van hun proef waardoor de selectiewedstrijden van de FTC – ondanks de coronamaatregelen – toch door kunnen gaan. “De organisatie heeft er veel tijd en energie in gestopt om dit te organiseren, alle lof dat ze dat zo goed geregeld hebben”, aldus Ausma en Beljon, die zagen dat ook de ruiters en amazones enthousiast aan de slag waren gegaan met de proeven.

De beide juryleden beoordeelden 45 video’s op een groot scherm. Een klus die bijna een dag duurde. “De aanleg van de paarden is met de video prima te beoordelen, we hebben de beste er wel uit kunnen pikken”, aldus Ausma, die toevoegt dat online een proef rijden voor een aantal jonge paarden een pré is. “Ze zijn op eigen terrein en hebben minder spanning. Maar er zijn ook paarden die juist even dat extra geven wanneer ze op vreemd terrein zijn.” De video’s waren over het algemeen van goede kwaliteit, een aantal was wat donker.

Live finale

In totaal zijn er vier selectiedagen voor de Friesian Talent Cup. Het plan is om de halve finale en de finale live te rijden en beoordelen, dat is echter afhankelijk van de maatregelen rondom corona.

