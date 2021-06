Vier eerste premies in Lunteren én in Siegerswoude

De afgelopen week waren er locatiekeuringen van het KFPS in Lunteren en in Siegerswoude. Zowel bij de Nieuwe Heuvel als bij Stal de Mersken kregen vier paarden een eerste premie sterpredikaat.

De locatiekeuring op woensdag 23 juni in Lunteren, leverde voor drie merries en één ruin een Ster met een eerste premie op, negen merries en een ruin kregen een rood lint.

Rastypische, lichtvoetig dravende Hadewich

Uit de stallen van Jaap van der Meulen uit Broek-Noord kwam de allereerste Stermerrie met een eerste premie bij De Nieuwe Heuvel. Hadewich fan Bommelsteyn (Elias 494 x Alwin 469). “Een zeer rastypische merrie, met veel behang en een edel hoofd. Ze stapt voldoende ruim en heeft takt. In draf waardeert ze zich op met een opwaartse houding, veel balans en een sterk gebruik van het achterbeen”, aldus Corry Terpstra die met Wil Thijssen en Jolanda Slootjes de jurering verzorgde. Hadewich is een dochter van de bijna een jaar geleden op dezelfde locatie Model verklaarde Sanne T.T. Model Sport AA (Alwin 469 x Beart 411).

Lang voorbeen van Ghitta

Ook Ghitta fan Erberveld (Alwin 469 x Bikkel 470 van Agnes Erberveld uit Waddinxveen haalde een oranje rozet binnen. De nog heel jeugdige Ghitta is grootramig, met en stokmaat van 1.67. Ze is modern, langgelijnd, heeft veel lengte in het voorbeen en droog beenwerk, beschreef Corry Terpstra. Met een hele ruime stap met veel takt, opwaarts in de draf waarbij ze het voorbeen heel ruim wegzet.

Uit de lijn van Beart 411

De derde eerste premie ging naar Indira von Lungau Ster (Jehannes 484 x Wimer 461), van Alea Eckmann uit Bielefeld en gefokt door Friesenpferde Lungau. Indira heeft een goede rasuitstraling, veel lengte in de schouder en kwaliteitsvol beenwerk, zo lichtte de jury toe. Haar stap is actief en haar draf kent een goed lichaamsgebruik en veel buiging in het achterbeen. Indira is een kleindochter van Tjalda fan Lutke Peinjum Model Sport Preferent Prestatie (Fabe 348), de halfzus van Beart 411. Naast de drie eerste premie merries kregen negen merries een Ster met een tweede premie.

Ster voor Hero

Van de drie heren die in de ring verschenen kreeg de opwaarts dravende Hero (Alwin 469 x Pier 448) een Ster met een eerste premie. “En nee, die kan niet Kroon worden”, gaf Corry als antwoord op de vraag van de voorbrenger of de ruin zich nog een keer moest laten zien. Een Ster tweede premie was voor de vierjarige jeugdige Gijs van het d’Olde Lantschap (Omer 493 x Pier 448).

Ook vier eerste premies bij De Mersken

Vier merries vielen op de locatiekeuring bij Stal de Mersken van 24 juni vooral op door hun uitstekende draf en kregen een eerste premie. Ook de rode linten waren ruim voorradig bij juryleden Sabien Zwaga, Wil Thijssen en Laura Boelens. Acht merries en een hengst ster met een tweede premie.

Uitstekende draf

Tsjalle 454 tekende voor het vaderschap van de eerste merrie die in Siegerswoude een oranje lintje kreeg uitgereikt: Esse fan Botniahiem (mv. Norbert 444) van familie De Jong. Esse heeft in de woorden van Sabien Zwaga “een koninklijke voorhand met lange hals”. De merrie is iets gerekt in bouw en stapte voldoende. De uitstekende presentatie in draf overtuigde de juryleden: ze toonde veel afdruk, vertrok goed in de hoeken en dat met veel souplesse. De vierjarige Esse is een kleindochter van Kroonjuweel Jildou fan ‘e Homar Ster Preferent Prestatie (Nykle 309), een volle zus van Ielke 382.

Jehannes 484-dochters

Tsjalle 454-zoon Jehannes 484 deed ook van zich spreken via zijn dochters Elleke fan ’t Kleaster (mv. Jasper 366) van familie De Groot-De Boer en Inside fan Bach (mv. Olrik 383) van Anna-Marie Bach die beiden een eerste premie kregen. De evenredig en sterk gebouwde Elleke stapte met veel ruimte waarbij ze het voorbeen goed wegzetten. Zwaga was wederom heel positief over de mooie manier van draven: ‘met de schoft omhoog, taktmatig en met lenigheid.’ De 1.60 grote Inside fan Bach is een langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn en goede romprichting. In stap mocht de driejarige merrie meer takt tonen, maar ze draafde met veel zweefmoment en balans.

Stermerrie en Sterhengst

De vierde eerste premie was voor Isabella fan HovenierWester (Jurre 495 x Ulke 338). Isabella is een aansprekende merrie die veel jeugd uitstraalt. Ze stapte met ritme en regelmaat en ging met veel power in draf door de baan. Gooitzen en Linda Wester konden naast deze Stermerrie ook nog een Sterhengst mee naar huis nemen: Ferre fan HovenierWester (Eise 489 x Ulke 338), net als Isabella uit de ‘Fan Hickaerd’-fokkerij van de ouders van Linda, showde met veel bravoure.

