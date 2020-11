Vier nieuwe Friese stamboekhengsten goedgekeurd

Drie driejarige en één vierjarige Friese hengst deden vandaag eindexamen in Exloo. Alle vier de kandidaten krijgen een deklicentie. Het zijn twee zonen van Hessel, eentje van Alwin en eentje van Jehannes.

Het tuigexamen vond plaats in de buitenbak. Udo de Haen en Ito Werkman stelden de vier hengsten voor. Het menexamen was in de binnenbak, waar een korte proef met stap en drafonderdelen gereden werd. Aan de driejarige hengsten was bij het tweede onderdeel wel wat te zien dat ze een fikse prestatie moesten leveren. De vierjarige in het gezelschap oogde bij de menproef wat wakkerder dan zijn collega’s.

De nieuwe stamboekhengsten zijn:

Foeke 520

Foeke 520 (stamboeknaam Danny van de Olde Mette Moate) is een driejarige zoon van Jehannes 484 uit een ster pref merrie van Onne 376 x ster pref uit Teunis x model pref uit Oege. Hij komt uit merriestam 038 (Wijkje-lijn), heeft een verwantschapspercentage van 18,0 % en is deze week ingemeten op 1m65.

Juryvoorzitter Harrie Draaijer gaf als commentaar: “Een fraaie rastypische hengst, goed in het type, kwaliteitsvol beenwerk, goede instelling, geeft ruiters en menners goed gevoel. Uitstekende gangen, krachtige stap met goed lichaamsgebruik, veel souplesse in draf met veel schoudervrijheid, galop gedragen. Zeer veel talent als rijpaard en tuigpaard. Hij is drager van de dwergfactor.”

Fokker: Anton Schut, Hengelo. Eigenaar: Jasper van Manen, Kesteren.

Exterieurscore: 7,5 ras, bouw 7, beenwerk 7.

Score in het tuig: volgt

Score in de menproef: volgt

Voor het zadelexamen vijf weken geleden kreeg Danny de hoogste dagscore van 85,5 punten.

Fryso 518

Fryso 518 (stamboeknaam Foppe van de pôle) is een driejarige zoon van Hessel 480 uit een stermerrie van Jisse 433 x ster uit Anton 343 x vb pref uit Doeke 287. Foppe komt uit merriestam 121, heeft een verwantschapspercentage van 17,5% en is deze week ingemeten op 1m64. Uit Foppe’s merriestam is nog niet eerder een hengst goedgekeurd.

Juryvoorzitter Harrie Draaijer gaf als commentaar: “Hengst met een sterke en correcte bouw, langgelijnd, veel kwaliteit in beenwerk. Heeft zich sterk ontwikkeld en geleerd om zijn bovenlijn meer los te rijden, wat stap en draf ten goede kwam. Krachtige en lichtvoetige draf met veel buiging in spronggewricht. Goede instelling en veel bereidheid tot werken. Veel talent als rijd-, men- en tuigpaard. Kan bouw, bewegingstechniek en bewerkbaarheid verbeteren.”

Fokker/eigenaar: A. Hoekstra.

Exterieurscore: 7 ras, bouw 7,5, beenwerk 7.

Score in het tuig: volgt

Score in de menproef: volgt

Voor zijn (uitgestelde) zadelexamen drie weken geleden kreeg Foppe 82 punten.

Dedmer 519

Dedmer 519 (stamboeknaam Dedmer fan Klaeiterp) is een zoon van Alwin 469 uit de bekende Modelmerrie Waeltsje A. AAA (v. Teeuwis 389) x ster uit Jasper x ster uit Tjalling x Model pref van Mark. Hij komt uit merriestam 110, heeft een verwantschapspercentage van 18,4% en is deze week ingemeten op 1m65.

Juryvoorzitter Harrie Draaijer gaf als commentaar: “Jeugdige hengst, heeft zich goed ontwikkeld tijdens het onderzoek. Mooi rastype met lange hals. Ruime stap, goed zweefmoment en natuurlijke zelfhouding en souplesse in draf. Goed bewerkbaar en geeft ruiters en menners een goed gevoel. Toont voor de wagen een mooie tuigpaardhouding en is zeer bewerkbaar. Kan positieve bijdrage aan ras, atletisch vermogen, stap en werkwilligheid. Zeer goede moederlijn.

Fokker: Hans de Vries, Leeuwarden. Eigenaar: T. de Boer en E. Kramer, St Johannesga.

Exterieurscore:7 ras, 7,5 bouw, 6,5 beenwerk.

Score in het tuig: volgt

Score in de menproef: volgt

Dedmer kreeg 83,5 punten voor zijn zadelexamen vijf weken geleden.

Beant 517

Beant 517 De vierjarige (stamboeknaam Beant fan de Lege Geaën) is een zoon van Hessel 480 uit een Model Sportmerrie van Tsjalle 454 x ster van Gjalt 426 x ster Sport pref Folkert 353 x ster pref Sander. Deze hengst heeft vorig jaar ook meegedaan aan het CO en is nu opnieuw ingestroomd. Hij komt uit merriestam 103, heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en is deze week ingemeten op 1m71.

Juryvoorzitter Harrie Draaijer gaf als commentaar: “Indrukwekkende, langgelijnde hengst met lang en goedgeplaatst kruis en iets gezonken rug. Ruime stap met veel lichaamsgebruik, draf is ruim en met balans en opwaartse galop, die iets geslotener zou mogen. Iets flegmatiek maar heeft een goede instelling, geeft menners en ruiters een zeer fijn gevoel. Veel talent voor de aangespannen disciplines. Kan instelling, stap, souplesse en ruimte in de draf verbeteren.

Fokker / eigenaar: Ties Fopma uit Gouw.

Exterieurscore: Ras 7, bouw 7, beenwerk 6.

Score in het tuig: volgt

Score in de menproef: volgt

Beant kreeg 78 punten voor zijn examen vijf weken geleden. Vooral de galop drukte de score toen wat (6,0).

Rapporten

De hengstenrapporten van de goedgekeurde hengsten worden later vandaag op de website van het KFPS gepubliceerd.

Uitgesteld

Het zadelexamen vond voor drie van de vier hengsten al op 18 oktober plaats. Het eindexamen van vandaag was een week uitgesteld nadat de juryleden hun werkzaamheden begin november tijdelijk opschortten, na het vertrek van twee KFPS-bestuursleden.

Video tuigexamen

Video menexamen

Video presentatie en einduitslag

Bron: Horses.nl