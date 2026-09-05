Vier Sterren op stamboekkeuring Vorden

KFPS Door

Op de stamboekkeuring in Vorden op zaterdag 5 september hebben juryleden Popke van der Meulen, Ulrike Beissner en Ester Reen vier merries een Ster met een tweede premie toegekend.

Drie merries Ster bij opname

In de rubriek opnames werden drie merries met een Ster tweede premie onderscheiden. Dat was weggelegd voor de vijfjarige Queen van de Banhoeve Ster (Arent 515 x Gerben 479) van Martijn Meijer uit Den Ham. Bij de driejarigen ging de Ster naar Zara fan Meulunteren Ster (Hilbrand 525 x Beart 411) van Arno Thomassen uit Lunteren en Zasha v.d. Terpen Ster (Herre 524 x Tjalbert 460) van Rudy Rienstra uit Wommels.

Marte van stamboek naar Ster

De zesjarige Marte fan Rebecca’s Hiem Ster (Eise 489 x Alwin 469) van Leonie Slob uit Hoornaar maakte promotie van stamboek naar Ster.

Veulens

Er verschenen in Vorden acht veulens in de baan. Hiervan kregen er zeven een tweede premie

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Bron: KFPS