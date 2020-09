Vier voorlopig Kroonmerries erbij in Harich en Lunteren

Op de locatiekeuringen van het KFPS in Harich en Lunteren kwamen vier nieuwe voorlopig Kroonmerries bovendrijven. Daaronder twee dochters van Epke 474, eentje van Alwin 469 en een Gerben 479-nakomeling. Jurylid Sabien Zwaga: "Wat mooi dat wij aan het eind van het seizoen nog zulke paarden aangeboden krijgen om te keuren."

In Harich haalde de vijfjarige Yfke J. (Alwin 469 x Ielke 382) van S. Jonker het voorlopig Kroonpredicaat. De imposante Yfke heeft een prachtig front, stapt taktvast en gaf in draf een flitsende presentatie. Vorig jaar ging zij nog zonder premie naar huis.

Bovengemiddeld

De driejarige Fjildblom fan ‘e Tsjonger (Epke 474 x Ielke 382) van Jelly Veltman mocht zich met een eerste premie ook opmaken voor een tweede ronde. Fjildblom heeft een edel hoofd en is sterk gebouwd. Ze stapt uitstekend, fijn door het lijf, en toont in draf balans en schakelend vermogen. “Deze merrie steekt ver boven het gemiddelde uit”, aldus Zwaga. Ook Fjildblom is nu een Voorlopig Kroon merrie.

Lunteren: Whisky en Baukje

In Lunteren was er een voorlopig Kroonpredicaat voor Whisky van Visser Ster (Gerben 479 x Maurus 441) van Tieme Visser. De vijfjarige Whisky is fraai rastypisch en heeft correct beenwerk. “In stap laat ze ruimte en takt zien en in draf gaat ze goed over de benen”, aldus juryvoorzitter Louise Hompe. De vierjarige Baukje T. van Sessing Ster (Epke 474 x Time 389) van Paul en Martin Tanck heeft een mooie Friese uitdrukking. “Haar rastype in combinatie met correcte bouw en goede stap maakt dat ze Voorlopig Kroon wordt verklaard.”

Bron: Phryso.com / Horses.nl