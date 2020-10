Vierde Friese hengst naar eindbeoordeling CO

Foppe van de Pôle (Hessel 480 x Jisse 433) is de vierde hengst die zal aansluiten bij de eindbeoordeling van het Centraal Onderzoek van het KFPS. Vandaag heeft de jonge hengst in Exloo met goed gevolg het zadelexamen afgelegd. Zijn zadelexamen was uitgesteld omdat hij later was aangeleverd. Twee weken geleden slaagden al drie hengsten voor het zadelexamen. Alle vier de potentiële stamboekhengsten leggen over ruim twee weken het aangespannen examen af, gevolgd door de eindbeoordeling.