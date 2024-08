Vierjarige Mila Kroon en fokdagkampioen in België

Gisteren is Mila van ’t Wilbroek Kroon AA (Alwin 469 x Beart 411) Kroon geworden en algeheel fokdagkampioen in België. De vierjarige merrie van Yves Pevenage uit Zottegem kreeg in Ternat als algeheel reservekampioen de jeugdkampioen naast zich: Wende FE (Gosse 526 x Hessel 480) van Ludo Musschoot uit Dentergem. De entermerrie is gefokt door Rinske Engelsma uit Oudemirdum en kreeg een eerste premie.

Mila kreeg een eerste premie in de rubriek met vier jaar en oudere Stermerries en graadverhoging in haar tweede presentatie. Met haar al eerder gehaalde IBOP score van 77 punten kon ze meteen definitief Kroon worden. De merrie is gefokt door Rik Meeus. Een eerste premie bij de oudere merries was er ook voor Teunke fan de Slachtedyk Kroon Sport AAA (Wylster 463 x Olof 315) van Grytsje van der Wal uit Abbega. De tienjarige Kroonmerrie komt naar de Centrale Keuring om een gooi te doen naar Model.

Drie Sterren bij opname

Bij de opnames kreeg de vierjarige Mari Ana fan Jema Ster (Yme 507 x Dries 421) een Ster met een tweede premie. De merrie van Nicky Slegers werd gefokt door Jeffrey & Mary Ann Marrs uit Amerika. Ook twee ruinen kregen een Ster met een tweede premie: Ramon van het Nest Eunoia (Tiede 501 x Beart 411) en Pelle van Winnehof (Haitse 425 x Ulbert 390).

Drie eerste premie veulens

Van de tien merrieveulens die er in de baan verschenen kreeg er één een eerste premie: Benthe van de Vierklaver (Jurre 495 x Jehannes 484) van Yves Pevenage uit Zottegem die een hele succesvolle dag beleefde in Ternat. Benthe mocht zich niet alleen kampioen bij de merrieveulens noemen, maar ook reserve jeugdkampioen achter Wende. Van de hengstveulens kregen er twee een eerste premie: Boef van het Wase Hof (Hildwin 528 x Bikkel 470) van Franz Paternoster en Aretino van het Nest Eunioa (Markus 491 x Beart 411) van mevrouw Van Lysebettens, Sint Niklaas. De titel beste veulen van de dag ging naar Boef.

Bron: KFPS