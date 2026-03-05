Viermaal AA predicaat op ABFP

De eerste ABFP test (Aanleg- en Bruikbaarheidstest Friese Paarden) van 2026 heeft een viertal AA predicaten opgeleverd. In de keuring na afloop van de presentaties werden twee hengsten aangeboden: beiden werden niet Ster verklaard en kregen geen aanwijzing voor de voorrijdagen.

Ellen Liem Door

In totaal liepen zeven paarden mee in deze eerste ABFP test van het jaar. Onder het viertal AA predicaten zaten de eerste nakomelingen van de stamboekhengsten die dit jaar beginnen met het nakomelingenonderzoek. Gosse 526 deed meteen goede zaken met tweemaal een score van 77,5 punten voor Yge fan Stal Skûlenboarch AA (Gosse 526 x Tonjes 459) van Mts. Ellens ut Eastermar en Yelle van de Meikade AA (Gosse 526 x Tsjalle 454) van J. Klijnstra uit Groningen.

Hilbrand 525

Voor Hilbrand 525 was er de eerste AA score dankzij de rijproef van Yde fan ‘e Hameren Ster (Hilbrand 525 x Loadewyk 431). De driejarige hengst van H.A.T Osinga-Timmermans uit Vrouwenparochie liep naar 77 punten in zijn rijproef. De laatste AA score was voor Pier fan ‘e Rijwei Ster (Wibout 511 x Tsjalle 454) van I. de Vries- van Vliet uit Oosterwolde die naar 77,5 punten liep in zijn rijproef waarbij zijn galop met een 8 werd beloond.

Uitslag

Bron: KFPS