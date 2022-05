Vijf Friese sterren bij Brabantse locatiekeuringen

Zowel bij SD-Stables in Mierlo als bij Stal Spliethof in Bladel, waren zaterdag KFPS locatiekeuringen. In totaal werden vijf merries ster verklaard. Daaronder een Markus 491, een Tiede 501, een Tsjalle 454, een Epke 474 en een Nane 492 dochter.

Op de locatiekeuring bij SD-Stables in Mierlo vielen vier sterren te vieren. De driejarige Loeke fan ‘t Hoolven Ster (Tiede 501 x Pier 448) kreeg haar Ster met een eerste premie.

Loeke met vermogende draf

De royale, langgelijnde Loeke fan ‘t Hoolven Ster (Tiede 501 x Pier 448) stond goed in het rastype was iets gehoekt in het achterbeen en sterk in de bovenlijn, zo zagen juryleden Jan Hellinx, Wil Thijssen en Peter de Meulmeester. De driejarige merrie, gefokt door Roel Delbroek en in eigendom van Edwin van Onselen stapte krachtig en soepel door het lijf. In draf showde ze veel vermogen, souplesse en een sterk achterbeengebruik. Loeke is een dochter van Stermerrie Madame fan ‘t Brillehof (Pier 448 x Krist 358) die op haar beurt een kleindochter is van Aukje Boszorg Model Preferent Prestatie (Piter 312), de moeder van Stendert 447.

Drie Ster tweede premie

De andere groep met driejarigen werd aangevoerd door Kato fân Stal Bellefleur Ster (Markus 491 x Norbert 444), gefokt en in eigendom van Wim Derksen. Kato heeft een royale voorhand, een wat gesloten bouw, maar ook een ruime actief stap en een draf met een sterk achterbeengebruik. Ze kreeg een Ster tweede premie. De derde Ster bij de driejarigen ging naar Kaatje van de Demro Stables Ster (Tsjalle 454 x Alwin 469), die via moeder Tjawi van de Demro Stabless Ster Sport (Alwin 469) als grootmoeder Tjalda fan Lutke Peinjum Model Sport Preferent Prestatie (Fabe 348) heeft, de halfzus van Beart 411 en grootmoeder van Teun 505. Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries maakte de zesjarige Bente H. Ster (Epke 484 x Sjaard 320) promotie naar Ster met een tweede premie. De door Wil Hendriks gefokte merrie is in eigendom van N.A.J.M. van Gisbergen en viel op met haar mooie hoofdje, haar correcte bouw, een actieve en tactmatige stap.

Stal Spliethof: Ster voor Gardine (Nane 492)

De locatiekeuring bij Stal Spliethof leverde voor Gardine des Prés d’Eve Ster (Nane 492 x Beart 411) het predicaat Ster op met een tweede premie. De vierjarige langgelijnde merrie van Luc Duran uit Ittre combineert haar lange hals met een goede schouder en een goed kruis, maar mocht in de bovenlijn wat meer bespiering hebben, zo luidde de toelichting. De stap van Gardine was ruim en met takt, in de draf waardeerde ze zich op door opwaarts te draven en het achterbeen sterk onder te brengen.

Bron: Phryso.com