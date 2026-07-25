Vijfjarige Reina (v. Auwert) kampioen Fokdag N-Z Holland

De vijfjarige Reina van Lapinenburg Kroon AA (Auwert 514 x Maurus 441) is op zaterdag 25 juli in Oudkarspel fokdagkampioen geworden bij de fokvereniging Noord- en Zuid-Holland. Reserve fokdagkampioen werd de driejarige Yldau van Dijkstra State Ster (Jouwe 485 x Haitse 425).

KFPS Door

“Ze wist ons keer op keer te overtuigen in draf”, aldus jury Manuel Gasseling over het fokdagkampioenschap van Reina die in 2026 op herhaling ging: als driejarige kreeg ze in 2024 ook al het kampioenslint van de fokdag omgehangen.

Met een majestueuze uitstraling en een overvloed aan ras en front maakte de nog jeugdige Reina, gefokt en in eigendom van Jan en John Boot uit Hillegom, in draf het plaatje compleet. Reina was de enige van de oudere merries die een eerste premie kreeg en zich op de Centrale Keuring in Harich mag melden. De meeste partij kreeg ze bij het algemeen kampioenschap van de sterk stappende kampioen bij de driejarigen: Yldau van Dijkstra State Ster (Jouwe 485 x Haitse 425).

Drie driejarigen Ster met een eerste premie

Bij de driejarigen mochten er drie merries een Ster met een eerste premie in ontvangst nemen. De luxe en jeugdige Willemijn ût de Grachten Ster (Gosse 526 x Epke 474) van Michel Schothorst uit Soest. De stoere Yenthe van de Meikade Ster (Foeke 520 x Hessel 480) van Willem Lokhorst die met mooi front helder de wereld in keek. Yenthe werd reservekampioen bij de driejarigen en omdat Willem Lokhorst de merrie ook gefokt heeft kreeg hij de fokkerij stimuleringsprijs uitgereikt voor de beste zelfgefokte driejarige bij de fokvereniging Noord- en Zuid-Holland.

Het kampioenschap bij de driejarigen ging naar Yldau van Dijkstra State Ster (Jouwe 485 x Haitse 425) die haar luxe snit combineerde met een hele sterke, ruime stap en een fraaie draf. “De meest complete driejarige”, zo gaf Corrie Terpstra-van der Meer aan. De merrie van Stoeterij Galloper uit Berkel en Rodenrijs is gefokt door de familie Dijkstra uit Berlicum en is een volle zus van KFPS stamboekhengst Arent 515.

Aukje (Kanne 543) jeugdkampioen

Heel correct gebouwde jonge paarden, zo omschreef Manuel Gasseling het trio bestaande uit één enter en twee twenters wat mocht terugkomen bij de kampioenskeuring. De jury koos voor Aukje fan Wadway (Kanne 543 x Tsjalle 454) van Fer Smit uit Wognum. Een heel jeugdige, langgelijnde twenter, beschrijft Manuel Gasseling. ‘Met sierlijke belijning, een goede stap en functionele draf.’ Het jeugdkampioenschap kon de elegant en soepel dravende Aukje ook niet ontgaan. Hierbij nam ze het op tegen de kampioen merrieveulens.

Tien eerste premie veulens

Zowel bij de hengst- als merrieveulens werden er vijf beloond met een eerste premie. Het kampioenschap bij de merrieveulens was voor Imke van Stal de Zeevangshoeve (Mans 543 x Omer 493) van de familie de Boer uit Warder en Middelie. Een luxe merrieveulen met snit en veel houding. Heel compleet draafde Imke onbevangen naar het kampioenschap.

Het kampioenschap bij de hengstveulens ging naar George (Kanne 543 x Jehannes 484) die zijn moeder Trees H Ster (Jehannes 484) – de fokdagkampioen van 2025- aan zijn zijde had. Het hengstveulen van Joyce en Bart Kistemaker-de Goede uit Warder was de meest complete van de eerste premie veulens waarvan er twee zonen waren van Kanne 543, die in de jeugdrubrieken mooie resultaten boekte.

Bron: KFPS